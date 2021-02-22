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中國疫情暫告緩解 全境恢復為低風險區

中央社 / 台北22日電

由於疫情趨緩，原被官方列為疫情「中風險區」的河北省石家莊市藁城區及黑龍江省望奎縣，今天凌晨0時起同步降為「低風險區」，全國中、高風險區歸零，象徵中國這波本土疫情暫告一段落。

綜合中國媒體報導，石家莊市及管轄望奎縣的綏化市21日先後召開記者會，宣布將藁城區及望奎縣降為疫情「低風險區」。這兩地疫情的降級，使中國全境均成為官方認定的「低風險區」。

中國這波本土疫情在2020年12月底出現多地散發，官方為此控制元旦及春節假期人員流動，進而造成各地方政府強力倡導「就地過年」的起因。

今年1月初，石家莊市藁城區增村鎮小果莊村出現多名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例，在1月5日被列為2020年中疫情趨緩後出現的第1個高風險區，進而導致藁城區成為疫情核心，全區在1月6日被升為高風險區，連帶使河北省成為焦點。

除河北省外，黑龍江省望奎縣也在約略同一時期爆發本土感染疫情，連同吉林省出現的本土疫情，使東北地區成為中國這波疫情繼河北省後的另一個重點疫區。

新冠肺炎 COVID-19

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大陸最後2個中風險區 凌晨起調整為低風險區

石家莊市藁城區降為低風險區 河北疫情暫告解除

中國本土疫情趨緩 高風險區歸零

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