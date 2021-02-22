港增13例本土確診 將啟動優先者預約接種疫苗
香港今天新增16例2019冠狀病毒疾病確診，其中3例境外移入，其餘13例本土病例中，有4例源頭不明。當局安排5個優先群組明天起在網上預約，最快26日開始接種疫苗。
綜合星島日報、香港電台報導，香港衛生署衛生防護中心下午公布，截至今天凌晨0時，香港累計確診達1萬885例。
新增的個案中，3例為印尼境外移入個案，4例為源頭不明的本土病例，其餘9例均與先前感染的本土病例有流行病學關聯。
另據報導，香港行政長官林鄭月娥率領政務司長張建宗、律政司長鄭若驊、食物及衛生局長陳肇始、公務員事務局長聶德權等人，下午在港島中央圖書館接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」。
港府26日起將優先為5類人群接種科興疫苗，包括醫療機構人員、60歲以上人士、安老及殘疾院舍人員、必要公共服務的人員及跨境運輸人員。
這5類優先群組約240萬人，所有接種都是自願性質，而且免費。
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