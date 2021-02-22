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新冠地獄！浸嘔吐物、尿液3小時 染疫女曝「真實住院情況」

聯合新聞網 / 綜合報導
英國新冠病毒疫情仍持續延燒。 歐新社
英國新冠病毒疫情仍持續延燒。 歐新社

儘管全球各地都開始施打新冠疫苗，但確診人數仍不斷攀升。對此，便有一名確診新冠肺炎的27歲英國女子，在網路上分享自身過去近一年在病房裡的所見所聞，除了身體不適的狀況外，再加上另一名確診病患的哭喊聲、治療儀器的警報聲及繁忙的醫護人員在走道來回奔跑的腳步聲，甚至還有一名護理師因遲到不斷向她道歉，流下瀕臨崩潰的眼淚。

據英國媒體《太陽報》報導，亞當斯（Alexandra Adams）是一名醫學系學生，在確診後便在網路上以文字紀錄下重症感染者的感受，以及至今在醫院治療長達七個月時發生的荒謬的事蹟。她說明，醫院裡的病患全在用力地呼吸，同時每個病房裡的醫療儀器都因為偵測到病患需要幫忙，而不斷響起警報，而這些令人緊張的聲音幾乎沒有停過。

「這裡的醫護已經嚴重短缺了」亞當斯表示，自己治療的醫院大部分的病房都早已轉作COVID-19病房，但許多晚上只看得見代理護理師，有一次因為醫護人員真的太忙，沒人發現自己的導管已經鬆脫，嘔吐物和尿液蔓延到整張病床上。她更補充，當時還出現呼吸困難的徵狀，但一樣因為人員不足，直到3個小時後才有人來幫自己重新換新的衣物及床單。

亞當斯也補充，有一天自己不小心打翻了熱咖啡，搞得全身和床上都是，但根本沒辦法按到呼叫鈴，「咖啡流得我全身和整張床上都是，流到我的身上和腳上，還滲進我的褲子裡，但我動彈不得，摸不到呼救鈴。」她也說明，當下唯一能做的只是盡力吶喊，但仍沒人聽得見。

直到大概30分鐘後，才有醫護人員進來幫忙，亞當斯描述當時值班的護理師一直向她道歉，甚至還流下了眼淚，讓亞當斯無奈道「人們在死去，同時醫護也正在受苦」。至今，尚未治療痊癒的亞當斯也在今（2021）年1月底在醫院慶祝自己的27歲生日，且繼續撰寫著自己的住院記事。

一名確診新冠肺炎的27歲英國女子，在網路上分享自身過去近一年在病房裡的所見所聞。 圖／《太陽報》
一名確診新冠肺炎的27歲英國女子，在網路上分享自身過去近一年在病房裡的所見所聞。 圖／《太陽報

新冠肺炎 COVID-19

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