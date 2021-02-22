坦尚尼亞隱瞞疫情 WHO呼籲應重視

坦尚尼亞疫情持續嚴重，WHO強力呼籲當局應嚴正以待。媒體指出，坦尚尼亞總統約翰．瑪格富利長期淡化疫情嚴重性，並聲稱坦尚尼亞「在上帝的幫助下擊敗新冠疫情」，拒絕採取嚴厲的防疫措施，還質疑疫苗的有效性。雖然坦尚尼亞已經將近一年沒有公開感染數字，但有不少政府高官都證實因感染新冠過世，WHO嚴正呼籲當局認真對待，並且加速安排疫苗接種。

半島電視台報導，雖然坦尚尼亞最後一次報告新冠疫情是在去年4月，當時報告該國新增509例感染，但因為沒有防疫措施加上不願意公開病例數字，讓WHO質疑坦尚尼亞疫情已經一發不可收拾。

同時，因為多名高官感染新冠肺炎過世（包括桑給巴爾半自治區副主席謝夫．馬哈德、高階公務員約翰．基賈茲等），總統瑪格富利有感紙包不住火，才在19日坦承新冠肺炎「很可能已經在坦尚尼亞傳播」，但依然質疑疫苗有效性，也沒有實際防疫行動。

WHO總幹事特德羅斯．阿丹諾姆在20日的一份聲明中指出，雖然坦尚尼亞將近一年沒有更新疫情數據，但許多前往鄰國的坦尚尼亞人身上都帶有病毒，代表疫情在坦尚尼亞可能已經失去控制，因此嚴正呼籲「坦尚尼亞有必要採取強而有力的行動，除了保護自己的人民，也要保護周遭國家」，並表示已經在1月下旬與當局接觸，希望當局開始規劃疫苗接種，但坦尚尼亞回應十分消極。

BBC報導，儘管總統瑪格富利已經坦承新冠疫情的存在，但對於防疫和疫苗還是相當消息，甚至透露自己正在用木瓜、鵪鶉、山羊等進行新冠病毒實驗，並以此來質疑疫苗有效性，但沒有提供有力證據。

瑪格富利的荒唐行徑也引發坦尚尼亞國內不滿。如20日，坦尚尼亞法律協會成為第一個呼籲政府公開承認並且採取新冠防疫措施的專業機構，對此瑪格富利則回應，自己身邊的親信的確有感染，但已經恢復，且認為只要有口罩就可以妥善防疫。

21日，總統也在教會禮拜後的公開談話中表示，政府沒有禁止口罩，已經足夠安全，但他認為「要把上帝擺在第一位，這就是為什麼我不戴口罩的原因」，並且繼續呼籲國民相信上帝。

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