死亡數直逼50萬！紐約時報頭版半頁巨幅圖表 揭美國疫情災難

美國媒體《紐約時報（New York Times）》21日頭版以半頁巨幅點狀圖標示全國COVID-19災難，圖表時間軸上一個點代表一個因COVID-19在美國逝去的生命，從去年2月29日出現第1個死亡案例，至今已逼近50萬個死亡案例。

《紐約時報》頭版圖表標示全國COVID-19死亡案例不到一年直逼50萬個。圖／取自 nytimes

《紐約時報》一月底曾公布該圖表的網路版本，當時美國正經歷COVID-19疫情最高峰期，死亡案例突破425,000人。去年五月美國COVID-19死亡案例達到10萬時，《紐約時報》頭版也刊出其中1000人的訃聞，相當於全國死亡總數的1%。1000個死者姓名後簡短描述他們是「能修理任何物件的阿公」、「還來不及享受新婚喜悅的人妻」，聚焦每一個「亡者」，而非「數字」。

去年五月美國COVID-19死亡案例達到10萬時，《紐約時報》頭版刊出其中1000人的訃聞。圖／取自 nytimes

繪製21日圖表的《紐約時報》美術編輯蕾瑟比（Lauren Leatherby）表示：「疫情持續很長一段時間，人們開始感覺麻木，我們試圖提醒人們仍在發生的事情，」《紐約時報》美術編輯加米奧（Lazaro Gamio）認為21日圖表的表現手法很恰當，「目的就是讓人產生視覺衝擊。」

加米奧提到圖表跟文字一樣能強而有力地表述現況，「此刻正處於一個非比尋常的時刻，而報紙的視覺語言能反映出這一點。」

美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）的疫情數據顯示，美國當局迄今通報的累計確診總數超過2800萬例，且約有49萬8000人染疫病歿。儘管美國目前每天通報的新增確診病例數已大幅下滑，但每天仍有數千人染疫不治，且全國只有不到15%人口接種疫苗。