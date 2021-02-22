快訊

炸彈客吳富鋐尋短 看守所方意外：一年家屬探望257次

獨／民進黨內部民調 陳時中滿意度達73.5%成雙北強棒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

死亡數直逼50萬！紐約時報頭版半頁巨幅圖表 揭美國疫情災難

聯合新聞網 / 綜合報導
數據顯示，美國當局迄今通報的累計確診總數超過2800萬例，且約有49萬8000人染疫病歿。圖為18日紐約行人。美聯社
數據顯示，美國當局迄今通報的累計確診總數超過2800萬例，且約有49萬8000人染疫病歿。圖為18日紐約行人。美聯社

美國媒體《紐約時報（New York Times）》21日頭版以半頁巨幅點狀圖標示全國COVID-19災難，圖表時間軸上一個點代表一個因COVID-19在美國逝去的生命，從去年2月29日出現第1個死亡案例，至今已逼近50萬個死亡案例。

《紐約時報》頭版圖表標示全國COVID-19死亡案例不到一年直逼50萬個。圖／取自nytimes
《紐約時報》頭版圖表標示全國COVID-19死亡案例不到一年直逼50萬個。圖／取自nytimes

《紐約時報》一月底曾公布該圖表的網路版本，當時美國正經歷COVID-19疫情最高峰期，死亡案例突破425,000人。去年五月美國COVID-19死亡案例達到10萬時，《紐約時報》頭版也刊出其中1000人的訃聞，相當於全國死亡總數的1%。1000個死者姓名後簡短描述他們是「能修理任何物件的阿公」、「還來不及享受新婚喜悅的人妻」，聚焦每一個「亡者」，而非「數字」。

去年五月美國COVID-19死亡案例達到10萬時，《紐約時報》頭版刊出其中1000人的訃聞。圖／取自nytimes
去年五月美國COVID-19死亡案例達到10萬時，《紐約時報》頭版刊出其中1000人的訃聞。圖／取自nytimes

繪製21日圖表的《紐約時報》美術編輯蕾瑟比（Lauren Leatherby）表示：「疫情持續很長一段時間，人們開始感覺麻木，我們試圖提醒人們仍在發生的事情，」《紐約時報》美術編輯加米奧（Lazaro Gamio）認為21日圖表的表現手法很恰當，「目的就是讓人產生視覺衝擊。」

加米奧提到圖表跟文字一樣能強而有力地表述現況，「此刻正處於一個非比尋常的時刻，而報紙的視覺語言能反映出這一點。」

美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）的疫情數據顯示，美國當局迄今通報的累計確診總數超過2800萬例，且約有49萬8000人染疫病歿。儘管美國目前每天通報的新增確診病例數已大幅下滑，但每天仍有數千人染疫不治，且全國只有不到15%人口接種疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 紐約時報

延伸閱讀

康復也沒用！日本少年曾染新冠肺炎 腳趾黑青腫脹消不掉

兒子送生日禮「因為疫情改成這個」 爸淚崩：死也不會用掉

以色列發表新冠特效藥 最快3天內讓患者痊癒

少年車禍昏迷一年還2度染疫…醒來對疫情全不知 網：睡到疫情結束比較幸福

相關新聞

死亡數直逼50萬！紐約時報頭版半頁巨幅圖表 揭美國疫情災難

美國媒體《紐約時報（New York Times）》21日頭版以半頁巨幅點狀圖標示全國COVID-19災難。從去年2月29日出現第1個死亡案例，至今已逼近50萬個死亡案例。

大陸最後2個中風險區 凌晨起調整為低風險區

中國大陸新冠肺炎疫情持續緩和，最後兩個疫情中風險地區於廿二日凌晨起，調整為低風險地區，包括石家莊藁城區及黑龍江省綏化市望...

圖表看疫情／美近50萬人染疫死 控中國沒提供足夠疫情原始數據

世衛組織領導的國際團隊日前到中國進行2019冠狀病毒疾病疫情源頭調查，但美國國安顧問蘇利文受訪認為，中國沒有提供足夠的原始數據來解釋疫情如何在中國乃至全世界傳播。

近50萬人死於新冠肺炎 美再指中國隱瞞數據

美國安顧問沙利文 (Jake Sullivan)周日 (2月21日) 接受媒體專訪表示，他所領導的國家安全委員會將專注於檢視和預防目前美國遇到的新冠疫情衝擊

圖表看疫情／美染疫死亡近50萬人 佛奇：明年恐仍要戴口罩

美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數逼近50萬大關之際，國家過敏與傳染病研究院院長佛奇21日說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數逼近50萬大關之際，國家過敏與傳染病研究院院長佛奇今天說，即使美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。