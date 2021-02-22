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中國21日新增11例確診 皆境外移入

中央社 / 台北22日電
中國21日新增11例新冠肺炎確診者。 美聯社
中國21日新增11例新冠肺炎確診者。 美聯社

中國21日新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）境外移入確診，分別為廣東3例、上海2例、四川2例、北京1例、天津1例、福建1例、湖南1例。另上海新增1例境外移入的疑似病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，21日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，都是境外移入。目前境外移入現有確診病例185例，現有疑似病例3例。累計確診病例4939例，累計治癒出院病例4754例，無死亡病例。

無症狀感染者則新增8例，都是境外移入。當日轉為確診2例、當日解除醫學觀察13例。尚在醫學觀察的無症狀感染者309例，其中271例為境外移入。

截至2月21日24時，中國大陸現有確診病例401例，累計治癒出院病例8萬4805例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例8萬9842例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者97萬6500人，尚在醫學觀察的密切接觸者7832人。

此外，香港特別行政區1萬868例，其中出院1萬389例，死亡197例；澳門特別行政區48例，其中47例已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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