近50萬人死於新冠肺炎 美再指中國隱瞞數據

(德國之聲中文網) 美國安顧問沙利文 (Jake Sullivan)周日 (2月21日) 接受媒體專訪表示，他所領導的國家安全委員會將專注於檢視和預防目前美國遇到的新冠疫情衝擊。

他再次抨擊中國政府透明度不足，並表示面對中國這樣的獨裁國家，情報單位能夠發揮更直接的作用。

他說：「我們的情報單位應該全面提升其工具、資源和做法，以專注於檢測、預防和應對大流行病。」

沙利文強調，白宮不相信中國提供足夠的原始數據給世衛新冠起源調查小組，他也表示，美國總統拜登跟中國國家主席習近平通話時提及了新冠肺炎問題。

他說：「拜登總統確實提出了新冠肺炎的問題，以及所有國家都需要承擔起責任來幫助保護世界，包括中國。」

美國上屆政府在2020年1月份時說，美國有證據表明，早在2019年秋天，一種類似的新冠病毒已在中國武漢流傳，且中國軍方正在武漢病毒學研究所進行秘密實驗。

沙利文沒有正面回應這個假設，但重申新政府堅持世衛組織的調查必須交給科學家和專家，而不該有任何政府的干預。他也呼籲要由世衛牽頭進行「可信、公開、透明的國際調查」。

世衛組織1月派出專家小組到中國武漢調查新冠病毒起源，歷時數周後，調查未能得出任何具體結論。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情數據，美國當局迄今通報的累計確診總數超過2800萬例，且約有49萬8000人染疫後死亡。

鄒宗翰/楊威廉 (CBS、德新社)

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