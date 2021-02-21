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開罰！案943趴趴走 台南市府查出是公司要他去上課

香港新增20例確診 本土病例占19例

中央社 / 台北21日電

香港官方今天宣布，全港昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例20例，其中19例為本土病例，當中又有6例感染源不明。

綜合香港01、香港電台報導，香港衛生防護中心傳染處主任張竹君下午在疫情記者會作上述表示，並指今天另有10多起初步陽性（一採陽性）的病例。

根據報導，農曆新年假期剛結束，香港各界憂心可能會有拜年導致的群聚感染發生。但香港衛生防護中心每週比較後發現，最近一週每天平均有11.6例染疫，反較前一週每天22.7例低。

政府專家顧問、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉表示，香港的病毒即時繁殖率連續4天都有上升，反映拜年時的聚會及多起上班族強制檢測而發現陽性個案的現象，加上防疫措施又在18日放寬，恐有再掀疫情的風險，呼籲民眾切勿「報復式消費」。

另外，港府計劃26日起陸續為民眾施打疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議將疫苗接種擴展到社區藥局，讓已接受訓練的社區藥師在藥局為民眾接種，加快疫苗接種速度。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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