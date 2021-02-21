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石家莊市藁城區降為低風險區 河北疫情暫告解除

中央社 / 台北21日電

河北省石家莊市今天宣布，目前仍屬疫情中風險區的石家莊市藁城區，將自22日凌晨0時起降為低風險區。此舉代表1月初爆發嚴重本土疫情的河北全省均為低風險區，疫情暫告解除。

央視新聞報導，石家莊市傍晚召開疫情防控第44場記者會，由副市長蔣文紅作上述宣布。

蔣文紅表示，藁城區在1月19日報告了最後1例確診病例後，目前已符合河北省調整2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情分區分級中的「低風險地區」標準。全區民眾並於今天接受核酸檢測，結果均為陰性。因此自22日凌晨0時起降為低風險區，實施差異化防控管理。

中國這波本土疫情在2020年12月底出現多地散發，官方為此控制元旦及春節假期人員流動，進而造成各地方政府強力倡導「就地過年」的起因。

今年1月初，石家莊市藁城區增村鎮小果莊村出現多名本土確診病例，疫情爆發後，小果莊村在1月5日躍為2020年中疫情趨緩後出現的第1個高風險區，進而導致藁城區成為疫情核心，全區在1月6日被升為高風險區，連帶使河北省成為焦點。

新冠肺炎 COVID-19

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