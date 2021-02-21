疫苗支援敘利亞？ 以色列官方否認

以色列要提供疫苗給過往的敵人敘利亞？據外媒爆料，以色列將向俄國購買疫苗支援敘利亞，作為敘利亞釋放以色列囚犯的保證，但這項傳聞遭到納坦雅胡否認。近日以色列、敘利亞出現難得的友好，以國將2名敘利亞牧羊人送返敘利亞，不過其實這對以國政府3月的選舉並不利，因此相關新聞在以色列非常低調。

以色列否援助疫苗

根據《半島電視台》報導，以色列遭爆料，向俄國購買數百萬劑的俄國史普尼克疫苗，要協助敘利亞的疫苗施打。外媒推測是因為以色列希望敘利亞能將1名被敘國政府囚禁的以國女子釋放，在俄國介入調停下做出的決定，以國也釋放2名誤闖以色列的牧羊人。

但《i24news》提到，以色列總理納坦雅胡在記者會被問到相關問題時，否認有向俄國採買疫苗支援敘利亞。納坦雅胡僅表示，很歡迎以國女子獲釋且回到家鄉，但因為俄方要求的關係不會透露太多細節，敘利亞政府也否認這項傳聞，並指控是「遭操弄的新聞」。

疫苗用途政治化

《半島》提到，以色列法律明文規定禁止到敘利亞旅行，而且以國民眾對於敘利亞的觀感不好，有可能是相關事情的細節遭到淡化的原因，加上以色列將於3月舉行2年來第4次的大選，如果換俘的細節暴露太多，對於執政的納坦雅胡、甘茲（反對黨、與納坦雅胡組大聯合內閣）都不利。

但如果是強調換俘，對聯合內閣的選情就非常有利。俄國也可以向國內外炫耀該國疫苗的成功，敘利亞政府也可以疫苗安撫國內反政府情緒。

這件事也可能讓以色列旁的巴勒斯坦感到不滿，由於以國施打疫苗非常快速，但卻封鎖、也不願支援巴勒斯坦施打疫苗，以國雖開放境內非洲難民與有工作許可的巴勒斯坦人施打疫苗，但原因也是因為怕他們傳染給以色列人。這也凸顯疫苗政治化的危機，恐加劇貧、富國之間施打疫苗的差距。

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