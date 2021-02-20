港衛生署：疫苗短期難達群體免疫 防疫仍必要

香港今天新增15例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，當局也將開始為民眾施打疫苗，但香港衛生署表示，疫苗短期未能達到群體免疫效果，仍需保持社交距離等防疫措施。

綜合香港電台、明報新聞網報導，香港今天新增15例確診，其中10例為本土病例，有4例源頭不明，累計確診1萬848例。

雖然疫情放緩，且當局即將為民眾施打疫苗，但香港衛生署警告，疫苗短期未能達到群體保護（免疫），仍需保持社交距離等防疫措施。

香港衛生署凌晨發布新聞稿表示，轄下兩個科學委員會昨天舉行聯席會議討論後，認為在現階段的疫苗接種計畫下，接種COVID-19疫苗對有效預防病毒傳播的證據有限，且疫苗供應方面也有限制，短期內未能達到群體保護。

新聞稿也提到，聯席會議同意疫苗接種只是整體公共衛生應對措施的其中一項工具，接種疫苗並採取非藥物干預措施，才能對抗疫產生最大效果。

新聞稿表示，無論是否接種疫苗，所有人均應繼續採取非藥物干預措施；若疫苗供應延誤或接種率不足，意味需延長防疫措施。

據報導，香港公務員事務局局長聶德權今天受訪時則表示，香港市民接種疫苗後，會發放實體證件，相關電子紀錄也可儲存在「智方便」應用程式，市民日後如果出境，這些電子紀錄會是基礎。

至於接種疫苗後，出境、通關及檢疫措施有無放寬空間，聶德權說，港府重視相關問題，也明白巿民關注，衛生署科學委員會也會研究，通關問題會與中國大陸緊密溝通及交流想法，希望盡快尋求方法處理，但難以談及時間表。