助史瓦帝尼國王痊癒 陳時中：很高興台灣幫上忙

史瓦帝尼國王感謝台灣贈送抗病毒藥，讓他重拾健康。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣不只協助抗疫，也派專家到當地協助訓練，很高興能幫上忙。

台灣邦交國史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世今天表示，他在1月間使用了台灣贈送的抗病毒藥物後，染患的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已痊癒。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，一接獲友邦史瓦帝尼有重要人物確診消息，雙方立即經過醫藥合作，目前已經成功康復。

陳時中說，去年台北醫學大學也曾派專家到當地去做相關訓練，治療過程中雙方也予以合作，史瓦帝尼對台灣表達感謝，台灣也很高興能幫上忙。

至於台灣究竟捐哪款藥，陳時中則說，用藥是病人病歷的一部分，除非當事人同意，指揮中心不會公布。