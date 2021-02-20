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中國新增8例新冠肺炎確診 均為境外移入
中國國家衛生健康委員會官網上午通報，中國大陸19日新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，均為境外輸入病例，無本土新增確診，也沒有新增死亡病例、疑似病例。
上述8例新增境外移入分別為廣東3例、上海2例、遼寧1例、湖南1例、四川1例。
中國大陸19日新增治癒出院病例38例，解除醫學觀察的密切接觸者515人，重症病例較前一天減少3例。
截至19日午夜12時，中國大陸現有確診病例454例（其中重症病例5例），累計治癒出院病例8萬4734例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例8萬9824例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者97萬5756人，尚在醫學觀察的密切接觸者8233人。
無症狀感染者方面，通報顯示，中國大陸昨天新增13例境外移入，有2例當天轉為確診病例。當天解除醫學觀察的無症狀感染者18例；尚在醫學觀察331例。
在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬833例，其中1萬329例已經出院，197例死亡。澳門特別行政區則有48例，其中47例已出院。
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