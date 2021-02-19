百萬劑科興疫苗抵港 26日展開接種

由中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的100萬劑滅活疫苗（克爾來福）今天傍晚抵港，預定26日展開接種。香港官員今天呼籲市民踴躍接種。

首批100萬劑科興疫苗由航班運送，下午5時半左右抵達香港機場，公務員事務局局長聶德權、食物及衛生局局長陳肇始在停機坪視察疫苗抵港的情況。

聶德權向在場媒體說，科興疫苗能夠快速及順利抵港非常及時並切合需要，呼籲市民踴躍接種。

港府與3家疫苗製造商達成採購疫苗協議，它們分別是科興疫苗、中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗與英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學研發的不可複製性病毒載體疫苗。

科興疫苗是首批抵港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，「復必泰」疫苗也將於2月底抵達。

港府將從26日起為港人施打疫苗，5類人士將會優先接種，包括醫療機構人員；60歲以上人士（其中70歲以上人士可以有兩名陪同者接種）；安老及殘疾院舍人員；必要公共服務的人員，包括紀律部隊和郵政人員；以及跨境運輸人員，包括司機及機組人員。