香港新增13確診 8例感染源頭不明

香港衛生部門今天通報，新增13例2019冠狀病毒病疾（COVID-19）確診病例，其中12本土病例，有8例感染源頭不明。

官方香港電台引述港府衛生部門數據作了上述報導。新增確診包括5男8女，由14至50歲。

另有1例境外移入確診病例是由印尼赴港的36歲女子，她於5日抵港，在指定酒店檢疫。

香港當局昨天正式批准中國科興控股生物技術有限公司生產的滅活疫苗（克爾來福）在港緊急使用，首批百萬劑已於今天下午運達，這是首批到港的COVID-19疫苗，港府表示將儘快啟動全港疫苗接種計畫。

中國港區人大代表及政協委員昨天到深圳接種第二劑由中國國藥集團生產的COVID-19疫苗。這些港區人大代表和政協委員上月底前往深圳接種了第一劑疫苗。