香港新增13確診 8例感染源頭不明
香港衛生部門今天通報，新增13例2019冠狀病毒病疾（COVID-19）確診病例，其中12本土病例，有8例感染源頭不明。
官方香港電台引述港府衛生部門數據作了上述報導。新增確診包括5男8女，由14至50歲。
另有1例境外移入確診病例是由印尼赴港的36歲女子，她於5日抵港，在指定酒店檢疫。
香港當局昨天正式批准中國科興控股生物技術有限公司生產的滅活疫苗（克爾來福）在港緊急使用，首批百萬劑已於今天下午運達，這是首批到港的COVID-19疫苗，港府表示將儘快啟動全港疫苗接種計畫。
中國港區人大代表及政協委員昨天到深圳接種第二劑由中國國藥集團生產的COVID-19疫苗。這些港區人大代表和政協委員上月底前往深圳接種了第一劑疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言