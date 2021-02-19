中國應急批准16個COVID-19疫苗品種臨床試驗
主管官員表示，中國目前除了已附條件批准本國2個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗上市，並應急批准了5條技術路線、共16個疫苗品種展開臨床試驗，其中6個已開始第3期臨床試驗。
中新網報導，針對疫情期間防控措施等問題，中國國家藥品監督管理局政策法規司官員今天作了上述表示。
據指出，中國政府目前共應急批准22個藥物展開COVID-19及其相關適應症的治療以及預防臨床試驗，並已附條件批准2個藥品上市。另外還應急批准病毒檢測試劑54個，日產達2401.8萬人份。
疫苗方面，目前為止，中國只有國藥集團北京生物以及科興兩種滅活疫苗獲附條件上市。
除此之外，官員說，已應急批准5條技術路線、共16個疫苗品種展開臨床試驗，其中6個品種已開始第3期臨床試驗。
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