中俄積極推展疫苗外交 世衛籲各國投入COVAX

世界衛生組織18日敦促生產新冠疫苗的國家不要單方面分發疫苗，而是該將疫苗捐贈給由世衛主導的新冠疫苗全球取得機制 (COVAX)，以確保疫苗分配的公平性。

在世衛組織總干事譚德塞(Dr. Tedros Adhanom Ghebreysus)做出這項呼籲的同時，中國與非洲各國達成分發疫苗的協議，俄羅斯在拉丁美洲多國分發疫苗，歐盟則希望將疫苗提供給較貧窮的成員國。這些協議都是在COVAX的框架之外進行的。

譚德塞說，各國進行一對一的疫苗交易破壞了COVAX公平分配疫苗的目標，並強調，世衛組織的計劃可以滿足那些部分政府想將疫苗分配給特定國家的請求。

他在18日世衛的例行記者會上說：「如果通過COVAX分配疫苗，我們可以做的是，專用捐款可以分給部分國家，而COVAX的疫苗庫存則可以給其他國家。透過這種做法，我們可以達到全球平衡的目標。」

COVAX也得到了流行病防備創新聯盟和Gavi疫苗聯盟的支持，預計將運送少量的阿斯利康和輝瑞新冠疫苗至全球各國，雖然全球較富裕的國家都已經搶購了大多數西方國家生產的疫苗。

與此同時，全球數國仍在積極推展疫苗外交。俄羅斯與克羅埃西亞近日針對交付疫苗的問題進行了談判，而第一批俄羅斯生產的Sputnik V的新冠疫苗將運往墨西哥。

最近幾周，中國向納米比亞丶剛果民主共和國和幾內亞提供了數十萬劑的新冠疫苗。歐盟則是正在制定自己的疫苗共享機制，這可能會削弱世衛組織推動各國聚焦COVAX的努力。

世衛組織顧問艾爾沃德 (Bruce Aylward) 說，較富裕的歐盟國家和加拿大已經就疫苗共享數量的問題與COVAX進行了討論，不過至今沒有結果。他在18日的記者會上說：「有很多國家對於參與COVAX感興趣，但不幸的是，我們還沒有看到哪些國家將這些興趣轉化為實際捐贈疫苗給COVAX。」

楊威廉/鄒宗翰 (路透社)

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