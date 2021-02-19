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自家人有顧慮 中國醫療高學歷者接種疫苗意願低

中央社 / 台北19日電

中國疾控中心近日發表針對浙江省醫療衛生人員接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的意願調查，其中高學歷以及醫療人員接種意願較低，主要是顧慮副作用或質疑有效性。

外媒日前發布初步統計，中國自去年12月起在境內施打自行研發生產的COVID-19疫苗，迄今施打逾3120萬劑疫苗，相當於每百人僅2劑，顯示民眾接種程度不如預期。

陸媒澎湃新聞則報導，隸屬中國疾病預防控制中心的期刊「中國疫苗和免疫」昨天在線上發表「浙江省醫療衛生人員新型冠狀病毒疫苗接種意願和影響因素調查」，作者來自中國疾控中心和浙江省疾控中心，包括中國疾控中心主任高福。

調查透過線上問卷形式，於去年9至10月針對浙江省、市、縣級的756名醫療和疾控工作人員蒐集自我報告資訊，其中超過7成來自市區或城郊，不到3成來自鄉村；中專及以下、大專或大學、碩士及以上學歷分別占3.31%、77.78%、18.91%。

調查顯示，對於疫苗緊急使用，願意接種的民眾占42.46%；而在疫苗上市後的使用中，願接種的占27.65%，明顯低於普通民眾約90%願意接種的意願。

報告表示，緊急使用比上市後使用的接種意願高，是由於前者為政府組織推動，後者為自願選擇。

報告指出，對於不願接種的族群來說，主要顧慮是擔心疫苗副作用（57.69%），其次分別是懷疑疫苗有效性（34.14%）、認為當地已無病例不需接種（29.81%）、疫苗需收費（24.52%）以及社區健康服務中心接種疫苗不方便（8.66%）。

在疫苗緊急使用中，女性、碩士及以上學歷者和醫療人員的接種意願低。據分析，這與高學歷族群接受的社群網路資訊更多、對疫苗有效性和副作用顧慮更多有關。

另外，調查發現男性比女性更願意接種，作者認為這與男性在緊急使用條件下更可能參與第一線救治和防控有關。

文章並建議當局需制定一些針對性策略，「以解決醫療衛生人員疫苗猶豫和不推薦問題，這將是實施疫苗接種成功的關鍵」。

據報導，浙江省多地去年10月就展開COVID-19疫苗緊急接種，是中國最早大規模實施緊急接種的省分之一。

新冠肺炎 COVID-19

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