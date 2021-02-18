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中國本土疫情趨緩 高風險區歸零

中央社 / 台北18日電

中國1月初爆發的2019冠狀病毒疾病本土疫情暫告緩解。先前僅存的疫情高風險區─黑龍江省哈爾濱市利民開發區裕田街道，今天凌晨0時起被調降為低風險區，使得中國全境的高風險區歸零。

綜合陸媒報導，哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部今天宣布了這一訊息，並指這是根據中國國務院聯防聯控機制的有關要求而決定。

哈爾濱市境內除裕田街道外，還有呼蘭區建設路街道先前被列為中風險區，但也自今天凌晨0時起被調降為低風險區。

根據官方資料，今天凌晨0時過後，中國全境還有4個疫情中風險區，分別是先前疫情嚴重的河北省石家莊市藁城區、吉林省通化市東昌區部分區域、黑龍江省綏化市望奎縣，以及上海市浦東新區高東鎮新高苑一期小區。

中國這波本土疫情在2020年12月底出現多地散發，官方為此控制元旦及春節假期人員流動，進而造成各地強力倡導「就地過年」。

今年1月初，石家莊市藁城區增村鎮小果莊村出現多名本土確診病例，疫情爆發後，小果莊村在1月5日躍為2020年中疫情趨緩後出現的第1個高風險區。

新冠肺炎 COVID-19

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