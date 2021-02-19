疫苗真能控制新冠疫情？全球各國瘋打 看施打率排行榜

WHO十六日宣布，新增確診病例已經連續第五周下滑，疫情似乎漸露曙光，究竟疫苗是否真的是有效的對抗疫情工具？各國的疫苗接種狀況如何，確診下滑又真的和疫苗有關嗎？

目前全球疫苗約已生產104億劑，其中32%是牛津AZ，其次大廠牌依序為Novavax佔12%、嬌生11%、輝瑞BNT佔11%，美國莫德納8%、俄羅斯疫苗6%。現已有60個國家開打疫苗，已用掉超過1.7億劑，平均每周打掉4200萬劑，數量超過台灣的人口。不過五大洲施打率仍不均，非洲、亞洲、南美洲敬陪末座。

施打人數前三名 美國、英國、巴西

《Our World in Data》網站所蒐集的各國公開數據，截至17日統計資料，至少接種過一劑的人數，以美國4027萬人、英國1594萬人分別位居全球一、二名，兩國都從一月中開始，新增案例持續明顯減少；排名三四五的國家為巴西533萬人、土耳其448萬人、以色列413萬人，相較之下新增確診案例就沒有明顯減少。

中國大陸在這項因為缺乏數據，未列入其中，但若是算接種的疫苗總數（定義為單劑計算，不等於接種人數，有人可能接種多次），美國最多，其次為中國大陸。

施打率前三名 以色列、英國、巴林

至於施打率，若以至少接種過一劑疫苗的人口比例來看，排名依次為以色列47%、英國23%、巴林15%、智利12%、美國12%。以色列雖然在接種比例、接種總數上都名列前茅，但確診曲線並沒有穩定下降，智利確診曲線毫無動靜、巴林甚至新增確診仍在持續上升。

▌至少接種過一劑疫苗的人口比例

▌每100人施打的疫苗劑量

真能控制疫情？超過8成施打才能群體免疫

從數據來看，一個國家所接種的比例和數量並不一定會反映在確診數字的增減，專家也指出，如果要達到群體免疫，施打人數最少要超過7成5，甚至8成以上。

以色列雖然是全球施打率最高國家，但目前防疫效果卻不明顯，確診數仍然還是偏高，預計在3月底前，16歲以上的國民都將施打完畢，流行病專家預估，依照進度以色列應該3月初開始死亡病例就會開始減少。

施打率第二名的英國，則是歐洲疫情最嚴重的國家之一。從去年12月開始施打輝瑞與牛津AZ苗，目前至少1594萬人已接受第一劑疫苗，其中超過53萬已接種第2劑疫苗。觀察英國疫情變化曲線圖，新增確診人數在1月9日逾6.8萬人後，一路下滑到17日單日新增確診數僅剩1.2萬人。

圖擷自 COVID-19全球疫情地圖

疫苗真的發生作用，有兩大關鍵點。一個是疫苗施打的時間，這次三大廠牌疫苗在接種後28-42天產生高防護療效，瑞輝在接種後第28天，莫德納和牛津AZ則都是在第42天。另外就是群體免疫，需要達到施打一定比例，才能發揮作用，這次疫情專家就表示施打率需要達到八成。

整個疫情能不能被控制，可能也和原本疫情嚴重程度、施打方式、疫苗種類甚至原本的防疫措施都有關係。