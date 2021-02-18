快訊

放開愛莉莎莎手上那本書！醫療保健出版下的偽科學傳播

科學家利用AI預測 下一個冠狀病毒

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
人類破壞動物棲息地，是造成病毒傳遞開來的原因之一。(Photo by Ber-nard DUPONTon Flickerunder Creative Commons license)
人類破壞動物棲息地，是造成病毒傳遞開來的原因之一。(Photo by Ber-nard DUPONTon Flickerunder Creative Commons license)

尋找下一個新型冠狀病毒，有請AI幫忙！英國科學家日前利用基礎生物學及機器學習並透過演算法預測可能的新型冠狀病毒來源，結果發現可能成為新的病毒株宿主數量，比外界了解的還要多。

據《BBC》報導，利物浦大學科學家是將現有生物證據加入演算法，讓電腦偵測病毒與宿主。首先，演算法利用生物模式預測哪種哺乳動物易受已知的冠狀病毒影響，結果發現411種病毒株與876種潛在哺乳動物有關。

接著最關鍵的步驟則是尋找一次會攜帶多種病毒的物種，結果發現潛在宿主數量比外界了解還要多，例如亞洲椰子貓與蹄鼻蝙蝠分別是32種與68種不同冠狀病毒的宿主，另外在西歐刺蝟、穴兔與單峰駱駝等物種，演算法也預測新型冠狀病毒可能會與其他現有冠狀病毒重新結合。

病毒學家拉格羅夫表示，「冠狀病毒出現的方式之一就是透過2種現有冠狀病毒的重新組合，2種病毒感染相同細胞再結合成新的毒株。」

科學家也指出，目前幾乎無法一直調查所有動物，因此，這次結果可提供為優先觀察的順序。研究人員瑪雅•沃德表示，「該結果不是要將上述物種惡魔化，病毒之所以過渡到人類身上，與野生動物交易及農耕等人類活動有關。」

《The Next Web》報導，這次研究發現，哺乳動物與冠狀病毒株的關聯比外界所知至少多出11倍。除此之外，新型冠狀病毒重組的宿主動物比目前已知多出30倍以上，包括單峰駱駝、非洲綠猴與高頭蝠等。

拉格羅夫指出，「當冠狀病毒感染宿主時，經常出現重新組合，而且新型冠狀病毒對人類具有高傳染性，因此，對公共衛生最大的立即性威脅就是其他冠狀病毒與新型冠狀病毒重新結合。」

本次研究結果刊登在Nature Communications期刊。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

不甩軍隊感染率居高不下 五角大廈：1/3美軍仍拒打新冠疫苗

研究：5大人口稠密都市去年16萬人因空汙早死

全屬自願性質 香港26日起為市民施打科興疫苗

越南本土疫情籠罩 首批引進逾20萬劑AZ疫苗

相關新聞

全球首例！英國批准「自願染疫」人體實驗

CNBC報導，英國臨床試驗倫理委員會批准新冠肺炎「人類挑戰」研究，使英國成為全球首個批准「自願染疫」人體實驗的國家。英國...

BNT疫苗合約遭陸阻擾 國台辦批無中生有、信口雌黃

衛福部長陳時中昨稱，台灣原訂向德國BNT公司購買500萬劑疫苗，但之後因中國大陸介入生變，也稱自己是有苦難言。大陸國台辦...

歐盟：向莫德納增購3億劑疫苗

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天說，歐盟向美國生物科技公司莫德納（Mode...

科學家利用AI預測 下一個冠狀病毒

尋找下一個新型冠狀病毒，有請AI幫忙！英國科學家日前利用基礎生物學及機器學習並透過演算法預測可能的新型冠狀病毒來源，結果發現可能成為新的病毒株宿主數量...

印度出現南非與巴西變種病毒 公布新旅遊指南

印度境內發現傳染性高的新型冠狀病毒南非、巴西變種病毒株病例，印度政府昨天發出新旅遊指南，要求入境的國際旅客須持有搭機前7...

不甩軍隊感染率居高不下 五角大廈：1/3美軍仍拒打新冠疫苗

美國國防部官員今天表示，儘管軍隊的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率居高不下，仍有約1/3的美軍官兵拒絕接種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。