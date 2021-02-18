科學家利用AI預測 下一個冠狀病毒

尋找下一個新型冠狀病毒，有請AI幫忙！英國科學家日前利用基礎生物學及機器學習並透過演算法預測可能的新型冠狀病毒來源，結果發現可能成為新的病毒株宿主數量，比外界了解的還要多。

據《BBC》報導，利物浦大學科學家是將現有生物證據加入演算法，讓電腦偵測病毒與宿主。首先，演算法利用生物模式預測哪種哺乳動物易受已知的冠狀病毒影響，結果發現411種病毒株與876種潛在哺乳動物有關。

接著最關鍵的步驟則是尋找一次會攜帶多種病毒的物種，結果發現潛在宿主數量比外界了解還要多，例如亞洲椰子貓與蹄鼻蝙蝠分別是32種與68種不同冠狀病毒的宿主，另外在西歐刺蝟、穴兔與單峰駱駝等物種，演算法也預測新型冠狀病毒可能會與其他現有冠狀病毒重新結合。

病毒學家拉格羅夫表示，「冠狀病毒出現的方式之一就是透過2種現有冠狀病毒的重新組合，2種病毒感染相同細胞再結合成新的毒株。」

科學家也指出，目前幾乎無法一直調查所有動物，因此，這次結果可提供為優先觀察的順序。研究人員瑪雅•沃德表示，「該結果不是要將上述物種惡魔化，病毒之所以過渡到人類身上，與野生動物交易及農耕等人類活動有關。」

《The Next Web》報導，這次研究發現，哺乳動物與冠狀病毒株的關聯比外界所知至少多出11倍。除此之外，新型冠狀病毒重組的宿主動物比目前已知多出30倍以上，包括單峰駱駝、非洲綠猴與高頭蝠等。

拉格羅夫指出，「當冠狀病毒感染宿主時，經常出現重新組合，而且新型冠狀病毒對人類具有高傳染性，因此，對公共衛生最大的立即性威脅就是其他冠狀病毒與新型冠狀病毒重新結合。」

本次研究結果刊登在Nature Communications期刊。

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