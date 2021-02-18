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全屬自願性質 香港26日起為市民施打科興疫苗

中央社 / 香港18日電

香港當局將於2月26日起免費為特定人群施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫苗，全屬自願性質；如果接種引致死亡或面癱等，可獲賠償。

統籌疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權今天在記者會上公布，由中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗（克爾來福）預定明天抵達，首批為100萬劑。

至於中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗也將於2月底抵達。

聶德權說，政府將在全港18區設立29個接種中心，其中5個中心專門施打科興疫苗，其餘施打「復必泰」。

市民將於下週預約登記接種科興疫苗，5類人會獲優先接種，包括醫療機構人員；60歲以上人士（其中70歲以上人士可以有兩名陪同者接種；安老及殘疾院舍人員；必要公共服務的人員，包括紀律部隊和郵政人員；以及跨境運輸人員，包括司機及機組人員。

這5類優先群組約有240萬人，所有接種都是自願性質。

衛生官員在記者會說，根據臨床測試，科興疫苗對重症者的有效率達到100%，對到醫院求診者的有效率也超過82%。

對於市民擔心接種疫苗的風險，港府初步設立了一個港幣10億元（約新台幣36億元）的保障基金，若有市民接種疫苗後有死亡、面癱或嚴重副作用，可由基金作出賠償。

市民在獲賠償後，仍可循民事訴訟向供應商追討賠償。

聶德權和食物及衛生局局長陳肇始呼籲市民踴躍接種，以保護自己和家人，並形成全體免疫。

港府共向3間疫苗製造商達成採購疫苗協議，它們分別是科興疫苗、「復必泰」及英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學研發的不可複製性病毒載體疫苗。

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