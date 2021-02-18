快訊

整理包／台灣採購到哪些疫苗 到貨時間、防護力、副作用一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

康復也沒用！日本少年曾染新冠肺炎 腳趾黑青腫脹消不掉

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位少年得了新冠肺炎後，即使已經康復，腳趾仍腫成紫色瘀血狀，並且出現容易疲勞、味覺失常的症狀。圖擷取自西日本新聞
日本一位少年得了新冠肺炎後，即使已經康復，腳趾仍腫成紫色瘀血狀，並且出現容易疲勞、味覺失常的症狀。圖擷取自西日本新聞

新冠肺炎疫情肆虐全球，一旦不幸染疫，不只可能有生命危險，甚至在康復過後，都可能留下許多症狀。最近日本就有報導指出有人得了新冠肺炎之後，身上仍有許多後遺症。

根據日本媒體「西日本新聞」報導，一位福岡市14歲的國中男生，在去年年底確診新冠肺炎。之後雖然其他症狀緩和，但他的左腳腳趾始終出現腫脹、泛紫色疑似瘀血的狀況。而他後來重新回到學校，卻仍會突然感到疲累，並且出現味覺異常，覺得味噌湯喝起來怪怪的。

另一位29歲的女性患者，當初發現自己吃漢堡沒有味道，以為只是普通的鼻塞感冒，後來才發現自己確診。然而即使已經過了兩個月，現在的她仍然因為味覺異常，吃不出高湯之類的細緻口味，變得只好選擇味道比較刺激的東西吃。

另外一位50歲的男性，雖然當初只是輕症患者，但感染至今九個月，仍不時會出現疲勞感。他說現在的每一天，都有疑似生病的感覺，可是實際測量，體溫卻仍維持原樣，懷疑可能是得病之後，整個體質因此都有了改變。令人擔心即使只是新冠肺炎輕症者，仍可能留下長遠的後遺症。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台灣還在做「古典刻花疫調」 ？前台大醫感嘆：真是平行世界

陳時中表明年春節可期待出國旅遊 網：真的有人會嗎？

急診醫「一座新冰箱」寫出防疫神文！網讚：最實際的期待

防疫人員1年來辛苦被抹煞！他怨：生病沒人關心反被貼標籤

相關新聞

康復也沒用！日本少年曾染新冠肺炎 腳趾黑青腫脹消不掉

新冠肺炎疫情肆虐全球，一旦不幸染疫，不只可能有生命危險，甚至在康復過後，都可能留下許多症狀。最近日本就有報導指出有人得了新冠肺炎之後，身上仍有許多後遺症。

不甩軍隊感染率居高不下 五角大廈：1/3美軍仍拒打新冠疫苗

美國國防部官員今天表示，儘管軍隊的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率居高不下，仍有約1/3的美軍官兵拒絕接種...

越南本土疫情籠罩 首批引進逾20萬劑AZ疫苗

越南衛生部首批引進20萬4000劑的AZ疫苗，以防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴散。越南1月...

接種疫苗隔天死亡 底特律前新聞主播死因待查

底特律當地電視台WGPR-TV前新聞主播凱倫‧哈遜山姆(Karen Hudson-Samuels)日前接種疫苗後僅一天後...

2變種新冠合體 全球疫情恐邁入新階段

美國加州洛斯阿拉莫斯國家實驗室近日發現，英國的新冠變種病毒株「B.1.1.7」已和來自加州的新變種病毒株「B.1.429...

難堪！美外交官不得已接種俄疫苗及大陸肛門拭子檢測

華盛頓郵報(WP)報導，許多外交官派駐在醫療條件差和新冠肺炎高確診率的國家，至少有13個外國政府有意提供海外美國官員接種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。