康復也沒用！日本少年曾染新冠肺炎 腳趾黑青腫脹消不掉

新冠肺炎疫情肆虐全球，一旦不幸染疫，不只可能有生命危險，甚至在康復過後，都可能留下許多症狀。最近日本就有報導指出有人得了新冠肺炎之後，身上仍有許多後遺症。

根據日本媒體「西日本新聞」報導，一位福岡市14歲的國中男生，在去年年底確診新冠肺炎。之後雖然其他症狀緩和，但他的左腳腳趾始終出現腫脹、泛紫色疑似瘀血的狀況。而他後來重新回到學校，卻仍會突然感到疲累，並且出現味覺異常，覺得味噌湯喝起來怪怪的。

另一位29歲的女性患者，當初發現自己吃漢堡沒有味道，以為只是普通的鼻塞感冒，後來才發現自己確診。然而即使已經過了兩個月，現在的她仍然因為味覺異常，吃不出高湯之類的細緻口味，變得只好選擇味道比較刺激的東西吃。

另外一位50歲的男性，雖然當初只是輕症患者，但感染至今九個月，仍不時會出現疲勞感。他說現在的每一天，都有疑似生病的感覺，可是實際測量，體溫卻仍維持原樣，懷疑可能是得病之後，整個體質因此都有了改變。令人擔心即使只是新冠肺炎輕症者，仍可能留下長遠的後遺症。