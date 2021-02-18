新冠痊癒留後遺症 聲樂家教呼吸治療

英國歌劇演唱家齊聚線上開課，傳授新冠肺炎痊癒者正確呼吸方式以利復健。由於感染新冠肺炎會傷害呼吸道系統，即使患者痊癒，也會飽受呼吸困難的後遺症所苦。英國數名歌劇演唱家在線上開設免費課程，以專業演唱的呼吸法為靈感，教導患者該如何正確呼吸，用以復健和減少痛苦，課程大受歡迎，也獲得醫學界的肯定。

線上教正確呼吸

紐約時報報導，提出此計畫的詹妮．莫利卡本身在英國國家歌劇院擔任外部業務聯繫，她發現新冠肺炎患者即使痊癒，但仍然飽受胸痛、呼吸困難等後遺症影響，而她聯想到歌劇演唱家練習呼吸的方法，或許可以幫助這些患者復健。

「歌劇演唱源於正確的呼吸法，這也是我們的專長。」她先是聯繫了英國最大的公立醫院網絡之一、帝國理工學院的呼吸系統專家莎拉．埃爾金，剛好埃爾金與其團隊也在為患者呼吸復健而絞盡腦汁，兩方一拍即合，開始籌備課程。埃爾金表示，自己過去喜歡唱爵士樂，認為專業演唱家的呼吸法的確可以幫助新冠患者復健。

此課程最初招募了12名患者，並邀請專業歌唱教練Suzi Zumpe擔任老師，與學生進行線上一對一、每週一次的會議，Zumpe會為學生說明發聲姿勢和呼吸控制的方法，以及利用臉部肌肉鍛鍊輔助呼吸，並鼓勵學生在家練習。

文藝、醫療合作

西雅圖時報報導，初期參與者之一的卡梅隆表示，這樣的訓練幫助她重新開始順利呼吸，胸痛的狀況也有減少，她的主治醫生也認證該復健方法。由於初期測試順利，英國國家歌劇院與倫敦的醫院正式成立E.N.O.計畫，規劃6周的線上課程，邀請專業的歌唱教練，以聲樂演唱的呼吸訓練來幫助新冠患者復健。

媒體還指出，文藝界與醫療界的合作是雙贏局面，尤其英國歌劇院等文化單位在疫情間也受到重擊，歌唱家無法公開表演，財務受到打擊，因此與醫界合作或許可以幫助歌劇院等單位找到新的經營方向。

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