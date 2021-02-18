拜登急重啟校園 專家：低感染區先行

美國各州中小學將陸續開放，但防疫需要仰賴在地社區共同合作。拜登甫上任即誓言要開放全國的中小學，教師工會也敦促教師趕緊施打疫苗，但美國疾管署和學者認為，若當地感染率本來就居高不下，開放學校只會增加更多病例，建議先從感染率低的地區開始開放，並強調為維護學童上學的安全，社區都要共同遵守防疫規定。

應低感染地區開始

經濟學人報導，美國總統拜登甫上任即希望全美公立學校能夠重新開放，但根據美國疾管署發布的最新指南，希望從感染較低的地區

開始開放，其感染率標準必須為7天內，每10萬人中新增病例少於50例。

然而根據疾管署最新數據，全美只有10%的地區符合開放標準，大部分地區的感染率仍然居高不下。密西根州立大學和華盛頓大學的共同研究則表明，疾管署的決策是正確的，貿然開放學校確實會加速疾病傳播，尤其在感染率本來就高的地方。

研究團隊搜集密西根州和華盛頓州在去年秋季學期的教學方式（線上、實體教學或者融合教學），並匹配當地病例數據，證實重新開放學校僅適合在感染率低的地方，其他感染率較高的地區應先控制社區病例數，再來考慮開放校園。

師生優先接種疫苗

為了重新開放校園，教師工會正在敦促教師和職員儘速進行疫苗接種，甚至有地區呼籲應給學生也接種疫苗，然而到目前為止，全美只有28州和華盛頓特區有優先位教師提供疫苗。但疾管署預防控制中心負責人Rochelle Walensky也指出，接種疫苗並不能百分百保證開放校園能夠安全。

此外，家長也大多不願意冒風險把小孩送回校園。根據非營利組織教育新知的調查，在去年11月，還有在上實體課程的非裔學生僅有56%，白人學生則為76%，數據也顯示，政黨傾向會影響該地區是否支持學校開放，例如與民主黨相比，共和黨優勢地區因為受到前總統川普影響，認為應該開放學校，但卻不願意遵守正確防疫措施。

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