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世衛：新冠確診病例 周降16%
世界衛生組織（WHO）表示，全球上周通報的新冠病毒新增確診病例比前一周減少16%，降至270萬例。
世衛秘書長譚德塞認為這代表基本公共衛生措施奏效，但警告「火勢還未撲滅」。
根據世衛16日發布的每周流行病學最新資訊，截至14日當周，除了全球確診數減少，新增死亡病例也比前一周少10%，降至81,000例。
世衛的數據顯示，在全球六大區域中，有五個地區的新增病例下滑幅度達二位數，例如歐洲地區減少18%、美洲地區降低16%、東南亞地區減少13%，僅東地中海地區新增確診病例攀升，增加7%。
譚德塞15日表示，新增確診病例已連續第五周減少，從1月4日當周的500多萬例減少近一半。
譚德塞說：「這顯示即使出現變異病毒株，簡單的公共衛生措施也能奏效。」
他說：「現在而言，重要的是我們如何因應這波趨勢。火勢尚未熄滅，但規模已經縮小，可是一有戰線棄守，它又將捲土重來。」
澳洲也傳來好消息，維多利亞州17日午夜已解除五天防疫封城措施，澳洲網球公開賽最後四天賽程將重新開放球迷入場。
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