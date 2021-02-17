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英國又發現新變種病毒B1525 指揮中心：我國持續關注中

聯合報 / 記者黃惠群邱宜君／台北即時報導
張上淳表示，不只英國，美國也有持續發現變異狀況，這是目前為止我們都很關切的問題，因爲才剛出現，還需要一段時間，才有辦法真正了解其影響程度，我國持續關注中。圖／指揮中心提供
張上淳表示，不只英國，美國也有持續發現變異狀況，這是目前為止我們都很關切的問題，因爲才剛出現，還需要一段時間，才有辦法真正了解其影響程度，我國持續關注中。圖／指揮中心提供

繼英國、南非、巴西等新冠肺炎變種病毒株，英國又發現另一新變種病毒株B1525，且在棘蛋白發生了E484K突變，令人不安，恐影響疫苗效力。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，全世界專家都很關注變異株，包括傳播能力、對於疾病的表現、重症是否較多、死亡率是否較高、是否造成現在的疫苗不夠有保護力，但因爲才剛出現，還需要一段時間，才有辦法真正了解其影響程度，「我國持續關注中」。

根據英國「衛報」（The Guardian）報導，愛丁堡大學研究發現，新變種病毒B1525迄今在英國發現23例，另外也在丹麥、美國和澳洲等10國的病毒基因定序中被檢出。最早可追溯到去年12月在英國與奈及利亞出現的病毒株。

張上淳表示，英國又發現新的變異病毒株，之前有多次說明新冠肺炎是持續變化的病毒，全世界專家都很關注，包括傳播能力、對於疾病的表現、重症是否較多、死亡率是否較高、是否造成現在的疫苗不夠有保護力，都是我們持續關切的議題。

張上淳表示，不只英國，美國也有持續發現變異狀況，這是目前為止我們都很關切的問題，因爲才剛出現，還需要一段時間，才有辦法真正了解其影響程度，我國持續關注中。

據外電報導，愛丁堡大學研究小組說，新變種病毒在基因組上與先前在英國肯特郡發現的B117病毒株有相似之處，且有一組令人不安的突變，就是在棘蛋白發生了E484K突變。棘蛋白位於病毒外圍，被認為是病毒進入人體細胞的關鍵。南非和巴西的變種病毒都發生E484K突變。

瑞丁大學教授克拉克（Simon Clarke）說，雖然目前不清楚突變會不會改變病毒的感染機率，或染疫後的病情嚴重程度，但南非變種病毒發生的E484K突變導致病毒對部分疫苗產生一定程度的抵抗力。他說：「我們還不清楚這種（新型）變種病毒傳播多廣，但若大規模傳染，可以預測的是任何疫苗接種或以前的接種效果將會打折。」

中央流行疫情指揮中心記者會，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（前排由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，後排為醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心記者會，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（前排由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，後排為醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

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