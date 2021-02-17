英國又發現新變種病毒B1525 指揮中心：我國持續關注中
繼英國、南非、巴西等新冠肺炎變種病毒株，英國又發現另一新變種病毒株B1525，且在棘蛋白發生了E484K突變，令人不安，恐影響疫苗效力。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，全世界專家都很關注變異株，包括傳播能力、對於疾病的表現、重症是否較多、死亡率是否較高、是否造成現在的疫苗不夠有保護力，但因爲才剛出現，還需要一段時間，才有辦法真正了解其影響程度，「我國持續關注中」。
根據英國「衛報」（The Guardian）報導，愛丁堡大學研究發現，新變種病毒B1525迄今在英國發現23例，另外也在丹麥、美國和澳洲等10國的病毒基因定序中被檢出。最早可追溯到去年12月在英國與奈及利亞出現的病毒株。
張上淳表示，英國又發現新的變異病毒株，之前有多次說明新冠肺炎是持續變化的病毒，全世界專家都很關注，包括傳播能力、對於疾病的表現、重症是否較多、死亡率是否較高、是否造成現在的疫苗不夠有保護力，都是我們持續關切的議題。
張上淳表示，不只英國，美國也有持續發現變異狀況，這是目前為止我們都很關切的問題，因爲才剛出現，還需要一段時間，才有辦法真正了解其影響程度，我國持續關注中。
據外電報導，愛丁堡大學研究小組說，新變種病毒在基因組上與先前在英國肯特郡發現的B117病毒株有相似之處，且有一組令人不安的突變，就是在棘蛋白發生了E484K突變。棘蛋白位於病毒外圍，被認為是病毒進入人體細胞的關鍵。南非和巴西的變種病毒都發生E484K突變。
瑞丁大學教授克拉克（Simon Clarke）說，雖然目前不清楚突變會不會改變病毒的感染機率，或染疫後的病情嚴重程度，但南非變種病毒發生的E484K突變導致病毒對部分疫苗產生一定程度的抵抗力。他說：「我們還不清楚這種（新型）變種病毒傳播多廣，但若大規模傳染，可以預測的是任何疫苗接種或以前的接種效果將會打折。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言