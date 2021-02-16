香港新增確診8例 創第四波疫情新低
香港今天新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創去年11月中旬爆發第四波疫情以來新低。
綜合香港01、星島日報報導，香港農曆新年長假至今天結束，明天恢復上班。由於疫情趨緩，港府計劃18日起有條件放寬部分防疫措施，包括取消晚市禁堂食（內用），並容許部分場所復業。相關措施尚待官方公布。
衛生署衛生防護中心公布，香港今天新增確診8例，其中境外移入2例，本土6例當中有3例傳播源頭不明。
據報導，今天新增確診8例，創去年11月18日以來新低。由於香港今天新增的源頭不明病例，屬於昨天的初步確診病例，加上詳情已公布，衛生署相隔近3個月，今天首度不舉行記者會說明疫情。
據官方通報，香港迄今累計確診1萬797例，今天上午有一名82歲女病患離世，染疫死亡增為194人。
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