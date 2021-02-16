中國新增16例確診 都是境外移入
中國官方今天通報，新增16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，均為境外移入病例，其中以廣東的8例最多，其他分別是上海5例、陜西2例及四川1例。
據中國國家衛生健康委員會官網，15日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診16例，均為境外移入病例（廣東8例、上海5例、陜西2例、四川1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
當日新增治癒出院48例，解除醫學觀察的密切接觸者828人，重症病例較前一日減少1例。
境外移入現有確診234例（其中重症2例），現有疑似病例1例。累計確診病例4885例，累計治愈出院病例4651例，無死亡病例。
截至15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診605例（其中重症病例10例），累計治癒出院8萬4547例，累計死亡4636例，累計報告確診8萬9788例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者97萬4607人，尚在醫學觀察的密切接觸者9643人。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者11例（均為境外移入）；當日轉為確診2例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察18例（境外輸入6例）；尚在醫學觀察無症狀感染者387例（境外移入286例）。
港澳部分，香港特別行政區至今累計1萬788例確診（出院1萬207例、死亡193例），澳門特別行政區48例（出院46例）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言