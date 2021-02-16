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中國新增16例確診 都是境外移入

中央社 / 台北16日電

中國官方今天通報，新增16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，均為境外移入病例，其中以廣東的8例最多，其他分別是上海5例、陜西2例及四川1例。

據中國國家衛生健康委員會官網，15日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診16例，均為境外移入病例（廣東8例、上海5例、陜西2例、四川1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院48例，解除醫學觀察的密切接觸者828人，重症病例較前一日減少1例。

境外移入現有確診234例（其中重症2例），現有疑似病例1例。累計確診病例4885例，累計治愈出院病例4651例，無死亡病例。

截至15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診605例（其中重症病例10例），累計治癒出院8萬4547例，累計死亡4636例，累計報告確診8萬9788例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者97萬4607人，尚在醫學觀察的密切接觸者9643人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者11例（均為境外移入）；當日轉為確診2例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察18例（境外輸入6例）；尚在醫學觀察無症狀感染者387例（境外移入286例）。

港澳部分，香港特別行政區至今累計1萬788例確診（出院1萬207例、死亡193例），澳門特別行政區48例（出院46例）。

新冠肺炎 COVID-19

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