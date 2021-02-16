中國新增16例確診 都是境外移入

國內疫情近期讓人忐忑不安。部桃醫院爆發群聚感染，延燒到平鎮某醫院，使得民眾人心惶惶。在全球疫情未見明朗之際，來看看全球各大預言家，對2021年如何掐指神算。讓人焦心的是，預言家提出的各種預言，普遍看壞2021年。

2021-02-16 10:26