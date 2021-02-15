各地實施隔離新政 海外華人春節回國難回家

（德國之聲中文網）雖然已經回國了，但最後還是決定今年不回家過年了。從加州剛剛回國的博士生小高對德國之聲表示。上海當地時間1月24日，小高乘坐的航班落地浦東機場後，她和同行的其他乘客一起在上海當地集中隔離了14天之後，在2月7日晚解除隔離。據德國之聲了解，海外歸國人員在上海14天集中隔離的費用為7000元人民幣左右，包括一日三餐，各家酒店的隔離政策並不統一，有的可以自行點外賣，有的則不可以。

哈爾濱要求從美國等疫情重災區回國人員在集中隔離14天之後，仍然需要在當地集中隔離至少7天以上。小高說，這就意味著除夕夜要一個人在酒店度過，而且家人去當地打聽了一下，隔離的酒店和伙食條件都很差，太淒涼了。還不如留在上海當地過年，至少可以和朋友在一起吃個年夜飯。

想想這樣太平年代過年了到了家門口有家不能回的悲涼故事，竟然落到了你我頭上，心裡不免有些酸楚。除夕夜的前一天，另一位和小高同行的乘客說，你們幾位還滯留在上海的，還有點自由，（同一個航班的乘客）大部分都回當地隔離去了，可能只有少量的回自己家裡居家隔離了，能自由活動和家人朋友一起歡聚的估計不多。

在上海集中隔離14天後，同樣是2月7日解除隔離後，另一位與小高同一航班回國的中國留學生琳選擇了回河北過年，按照當地的隔離新政，從海外歸國人員需要在當地的境外定點隔離醫院至少隔離7天。“沒辦法洗澡，房間的衛生間是剛裝的，醫院改成了臨時隔離點。自己在淘寶上買了杯罩床單，房間很冷，感覺空調熱氣過不來，幸虧自己帶了電熱毯，還不如上海酒店的隔離條件。她說。

此外，2月7日在上海解除為期14天的隔離後，另一位與小高乘坐同一回國航班的同行者回到當地做了核酸檢測後，被拉到偏遠的賓館集中隔離7天。還有的被要求嚴格執行14天居家隔離，大年初十才能結束，門口還裝了監控攝像頭。還有的地區要求海外歸國人員到當地需要集隔離7天，再居家隔離7天。

我們這邊從落地就開始由社區接管交衛生、防疫、區政府集中隔離，移交的時候還要簽字拍照留存，好像比上海還嚴格，上樓還要走單獨通道，真的如臨大敵。一位江西南昌的歸國華人表示。

檢測機構的人就在門外准備，我在等候檢測，不知道我家門上貼著封條是啥樣的。我家的垃圾堆在衛生間7天了，今天終於都拉出去了。不過好在居家隔離可以點外賣。另一位河南鄭州的歸國華人說。

2021年除夕夜，為了避免過年還要一個人在當地隔離，小高和幾位同樣決定不回家過年的同行者約好了在上海一起吃個年夜飯。我打算在上海呆夠7天再回去，這樣我就不算海外歸國人員了。小高說。

和大部分在疫情期間回國的海外華人一樣，小高的回國之旅也充滿艱辛。機票被取消了兩次，本來在2020年6月份就已經博士畢業，由於疫情阻隔，小高把回國的日期一再推遲。本來想等疫情穩定一些再回國，拖了一年，很多人都是在春節前最後下定決心回國，沒想到還是回不去家。她說。

春節前夕，中國部分地區出現多點零星散發病例和局部聚集性疫情，為減少人員流動，降低疫情傳播風險，國務院聯防聯控機制發布會明確倡導在工作地過年，盡可能減少人員流動。多地陸續發布春節期間疫情防控要求：倡議留在當地過年，假日期間非必要不出行，不前往中高風險地區。

此前，北京疾控中心副主任劉曉峰介紹，境外回國人員，回國時要認真了解有關國家和地區的核酸、抗體檢測要求，按照相關規定做好檢測，盡量選擇直航，避免中途轉機帶來的感染風險，旅途中要全程做好個人防護；入境時要入實進行健康申報，配合健康檢疫，嚴格執行14+7，醫學觀察，嚴格遵守各項防控要求。隨後，北京率先開始實施14+7的隔離模式，其他各地方城市也開始陸續采納並推廣類似針對海外歸國人員的隔離政策，相當於隔離時間由14天延長到21天。但在實際執行過程中，各地的政策實施細節並不相同。

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