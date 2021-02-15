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香港確診增9例創近3個月新低 本土個案占4例
香港官方表示，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診9例，其中4例為本土個案。這是香港近3個月來最低的新增確診病例數。
綜合香港電台、香港01報導，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，4例本土個案中，有3例感染源不明，另外5例則是境外移入病例。
據報導，這是近3個月以來，香港新增確診病例首次來到個位數。上一次紀錄到個位數新增確診病例的時候，是2020年11月18日。
但香港防護中心總監林文健指出，香港近兩週以來共有327例確診，有約9成是本土個案，當中又有3成為感染源不明的病例，顯示社區仍有傳播鏈，不應鬆懈。
另外，由於開工日將至，香港19間社區檢測中心今、明2天的預約已滿，部分最快要到19日才有名額，也有社區檢測中心出現大排長龍的情況。
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