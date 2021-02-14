世衛專家稱疫源調查有收穫 中媒藉機批紐時

兩名赴中國調查疫源的世衛組織專家表示，此行有拿到關鍵的新資料，與中國同行的激烈討論是反映出雙方的深度交流。中國媒體藉機猛批紐約時報有關「中國拒絕交出重要資料」的報導不實。

紐約時報12日刊出標題為「在世衛組織的考察之旅，中國拒絕交出重要資料」的報導。此外，「華爾街日報」也引述世衛專家的說法報導，中國當局拒絕提供境內最早一批新型冠狀病毒病例的原始資料；專家還說，雙方為了缺少細節一事而激烈交鋒。

協助這次世衛調查疫源的動物學家達斯札克（Peter Daszak）13日在推特中轉發上述紐時的報導，強調這並非他個人的經歷，他認為中方人員「可信和開放」，他們此行確實獲得了重要的新資料，也增加了對病毒傳播管道的了解。

達斯札克在留言中回應，新取得的資料包括：環境與動物屍體的檢測、華南海鮮市場的供應商名冊、湖北省的超額死亡率等，這些都會在接下來的調查報告中呈現。

另一名世衛專家、丹麥的流行病學者費雪（Thea Fischer）轉發了達斯札克的貼文，強調這也不是她的經歷。她說，他們在這個國際及中國的專家團隊間建立了良好關係，容許激烈討論反映出雙方進行了深度交流。她並稱專家的發言被有意地扭曲。

包括中國官媒中國日報、觀察者網、科技日報等媒體都報導這兩名專家的推文，還藉達斯札克的留言批評紐約時報「可恥」。