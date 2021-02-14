「台灣輸出」越南個案 陳時中透露有3種可能

越南昨日通報新增49例新冠肺炎本土病例；另有4例境外移入病例，其中1人來自台灣，指揮中心指揮官陳時中表示，「偽陽性」是一個可能，也可能是到了當地之後感染，另也不能排除台灣有無症狀感染者，已當作確診者做疫調，「過2天再跟大家討論輸出案例」。

綜合越南官媒越通社（VNA）、越南民智報新聞網站報導，了解，越南13日通報新增49例新冠肺炎本土病例；另有4例境外移入病例，其中1人來自台灣，是39歲台灣籍女性，於1月28日入境越南胡志明市新山一國際機場（Tan SonNhat International Airport）。個案第2次篩檢於2月11日進行，結果呈陽性，目前在古芝（Cu Chi）野戰醫院接受治療。

對此，陳時中表示，「偽陽性」是一個可能，也可能是到了當地之後，有發生過集中檢疫所內有人確診，其他人陸續就感染了；另也不能排除台灣有無症狀感染者，當作確診者做疫調，他強調，「一發現也做很好的圍堵和隔離，不讓任何火花變成大火」。過2天再跟大家討論輸出案例。

發言人莊人祥表示，個案1月28日搭乘中華航空編號CI783班機從台灣入境越南，於昨日確診，已向越南詢問，但越南也在農曆過年放假，因為該輸出個案有明白的年齡、性別，已請移民署系統鎖定1位。

莊人祥表示，過去有3例台灣籍民眾到越南當地驗出陽性，2例越南研判是集中檢疫時感染，另1例經調查，台灣接觸者都是陰性，他強調，任何驗出的病例都會做國內疫調、採檢，「目前沒找到任何1例陽性」。