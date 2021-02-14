中國新增7例境外移入新冠肺炎 本土連7日掛零

中國2月13日新增7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，皆境外移入。自2月7日開始，中國的本土確診數持續掛零。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，13日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例7例，均為境外移入病例，分別為上海2例，廣東2例，內蒙古1例，四川1例，陝西1例，沒有新增疑似病例。

境外移入現有確診病例240例，現有疑似病例1例。累計確診病例4861例，累計治癒出院病例4621例，無死亡病例。

沒有症狀但帶有病毒的無症狀感染者目前有17例，均為境外移入，當日轉為確診病例1例。當日解除醫學觀察58例，尚在醫學觀察的無症狀感染者428例，其中287例為境外移入。

截至2月13日24時，中國大陸現有確診病例689例，累計治癒出院病例8萬4438例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例8萬9763例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者97萬4156人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬1635人。

此外，香港特別行政區累計確診1萬767例，其中出院1萬160例，死亡193例；澳門特別行政區累計確診48例，其中46例已出院。