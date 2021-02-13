香港確診增12例創低 官員：民眾過年不願就醫

中央社 / 台北13日電

香港政府今天公布，12日全天新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例，創2020年11月底以來新低，其中10例為本土病例。但港府官員表示，這與民眾不願在過年看醫生有關。

綜合香港媒體報導，12日新增的10例本土感染病例中，有2例感染源不明，低於11日的9例。

11日正值農曆除夕，香港新增24例確診病例，其中本土感染病例18例。而感染源不明者又占本土病例中的9例，創1週來新高。

香港衛生署長陳漢儀表示，12日的確診數字相對較少，可能與民眾傳統上不想在農曆新年期間找醫生求診有關。但因為社區內仍有病毒傳播鏈，確診數字仍有可能再上升，香港民眾不應鬆懈，仍須做好防護措施。

陳漢儀指出，香港過去2週有384例確診，其中336例是本土病例，比重約87.5%。而確診病例中，約28%沒有出現病徵。

新冠肺炎 COVID-19

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