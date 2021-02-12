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香港新增24例確診 感染源不明9例創1週新高

中央社 / 台北12日電
香港11日新增24例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，其中本土感染病例18例，而感染源不明者又占本土病例中的9例，創1週來新高。圖／取自法新社
香港11日新增24例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，其中本土感染病例18例，而感染源不明者又占本土病例中的9例，創1週來新高。圖／取自法新社

香港11日新增24例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例，其中本土感染病例18例，而感染源不明者又占本土病例中的9例，創1週來新高。

綜合香港01等港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午表示，這24名確診病例的年齡介於6至68歲。至於感染源不明的確診病例數出現反彈，創1週來新高。

張竹君指出，在9名感染源不明的確診病例中，包括退休人士、家庭主婦、教會工作者、文職人員、工程人員及環境工程師。

由於被發現感染源不明的確診病例，港府今天下令將尖沙咀美麗都大廈、馬鞍山錦豐苑錦蘭閣、大埔廣福邨廣智樓等9棟住宅大樓，列為居民強制檢測範圍。

港府有意在春節過後放寬防疫措施。但食物及衛生局長陳肇始今天表示，18日農曆大年初七可望有條件放寬餐飲營業和限制，包括可營業到晚上10時，開放4人桌。但前題是屆時疫情沒有重大變化，且顧客需使用「安心出行」的行動追蹤軟體。

新冠肺炎 COVID-19

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