快訊

財神爺還沒走 這家彩券行連莊開出百萬大紅包

大樂透又開出頭獎！桃園大溪1人獨得1億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人道組織要求疫苗生產商 暫時放棄相關專利

德國之聲 / 德國之聲

在周四（2月11日）發表的一封公開信中，20多家人道救援組織強調，只有這樣，才有可能在全球範圍快速擴大生產。

公開信指出，這兩家德國公司有必要作全面技術轉讓，並將部分疫苗提供給貧窮國家：「僅從聯邦政府那裡，兩家公司就分別得到了數億歐元的資助款」因此，它們有責任為世界各地的人們提供Covid 19新冠疫苗。

在公開信上簽名的有 「醫生無疆界」;、大赦國際、拯救兒童和透明國際等組織。

Biontech的疫苗已在多國使用。Curevac疫苗尚未獲批。

「醫生無疆界」組織成員馬蘇特（Elisabeth Massute）表示，絕不能讓較貧窮國家的風險群體要到若干年後才能實現大範圍接種，而像德國這樣的富國現在就能大範圍施打疫苗。她指出，人們現在就已看到染疫病例急劇上升，馬拉維、莫桑比克、阿富汗和巴西等國都呈現這一情況。

公開信指出，此次大流行瘟疫尤其對較貧窮國家的衛生系統產生巨大影響。此外，數以百萬計的人淪入貧困，並面臨長期挨餓危險。公開信強調，為能在全球範圍有效遏制這一大流行瘟疫，並應對其破壞性影響，生物醫藥企業扮演著重要角色：「因此，我們要求你們說明，涉及透明度、可負擔性、經營許可、技術轉讓和公平保障等重要問題，你們將采取哪些符合這一責任的具體措施。」

凝煉/苗子（福音教通訊社）

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

全機組打完兩劑輝瑞疫苗 新航3國際航班復飛

注意！境外赴陸人員 打過疫苗入境仍需隔離

民調：三分之一美國人拒打疫苗 恐難達群體免疫

蘇貞昌公開新冠疫苗全紀錄 「已買約2000萬劑」

相關新聞

世衛專家組長疑中國首宗新冠病例 比官方公布更早出現

世衛專家組的武漢考察已經結束，世衛專家組組長安巴雷克（Peter Ben Enbarek）接受《華爾街日報》訪問時表示，...

中國大陸新冠疫苗 接種逾4千萬劑次

大陸國家衞健委新聞發言人米鋒近日表示，近一周來，大陸疫情防控措施效果進一步顯現，已連續4天無新增本土確診和疑似病例，現有...

人道組織要求疫苗生產商 暫時放棄相關專利

在周四（2月11日）發表的一封公開信中，20多家人道救援組織強調，只有這樣，才有可能在全球範圍快速擴大生產。

新冠疫苗施打緩慢惹民怨 歐盟內部分裂出現引進中俄疫苗雜音

目前歐盟各國新冠疫苗的施打進度，嚴重落後，歐盟執委會正面臨內部的強烈批判，甚至有歐洲議會議員提出主席馮德萊恩，應該要為疫苗缺乏負責，辭職下台，同時越來越多的歐洲國家要求引進俄羅斯和中國大陸的新冠疫苗。

民調：三分之一美國人拒打疫苗 恐難達群體免疫

新冠疫苗在美國推出一個多月之後，美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affa...

美國CDC建議：醫療口罩＋布口罩更有效減緩病毒傳播

彭博資訊報導，美國疾病防治中心（CDC）10日建議，戴雙層口罩能更有效減緩病毒傳播。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。