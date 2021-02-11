人道組織要求疫苗生產商 暫時放棄相關專利

在周四（2月11日）發表的一封公開信中，20多家人道救援組織強調，只有這樣，才有可能在全球範圍快速擴大生產。

公開信指出，這兩家德國公司有必要作全面技術轉讓，並將部分疫苗提供給貧窮國家：「僅從聯邦政府那裡，兩家公司就分別得到了數億歐元的資助款」因此，它們有責任為世界各地的人們提供Covid 19新冠疫苗。

在公開信上簽名的有 「醫生無疆界」;、大赦國際、拯救兒童和透明國際等組織。

Biontech的疫苗已在多國使用。Curevac疫苗尚未獲批。

「醫生無疆界」組織成員馬蘇特（Elisabeth Massute）表示，絕不能讓較貧窮國家的風險群體要到若干年後才能實現大範圍接種，而像德國這樣的富國現在就能大範圍施打疫苗。她指出，人們現在就已看到染疫病例急劇上升，馬拉維、莫桑比克、阿富汗和巴西等國都呈現這一情況。

公開信指出，此次大流行瘟疫尤其對較貧窮國家的衛生系統產生巨大影響。此外，數以百萬計的人淪入貧困，並面臨長期挨餓危險。公開信強調，為能在全球範圍有效遏制這一大流行瘟疫，並應對其破壞性影響，生物醫藥企業扮演著重要角色：「因此，我們要求你們說明，涉及透明度、可負擔性、經營許可、技術轉讓和公平保障等重要問題，你們將采取哪些符合這一責任的具體措施。」

凝煉/苗子（福音教通訊社）

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