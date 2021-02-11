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香港新增21例確診 本土病例17件

中央社 / 台北11日電

香港今年除夕仍壟罩在疫情陰霾之下。據官方今天下午通報，新增21例確診病例，其中本土病例17件。通報稱，大埔太和邨愛和樓的群聚疫情持續擴大，部分居民被撤出隔離。

根據香港01、明報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君在下午的記者會中，作上述表示。她並提到，雖然目前手邊尚無資料，但大年初一仍會舉行記者會。

張竹君說，今天新增21例確診個案，香港本土個案佔17例，其中有7例源頭不明。

大埔的太和邨愛和樓14樓近日發生疑似群聚感染的情形，張竹君表示，今天再增2人確診，該層至今累計5人確診，初步推估可能與共用設施與空間有關，相關部門到場清洗、取環境樣本，衛生署已要求該層30多位居民撤出並接受隔離。

據報導，香港當局計畫農曆年後放寬防疫措施，但食物及衛生局局長陳肇始今天早上在電台節目上說，仍然憂心香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在年後反彈。

新冠肺炎 COVID-19

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港府計畫放寬防疫措施 仍憂心年後疫情反彈

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