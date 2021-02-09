東京奧運初步防疫計畫 選手每4天篩檢一次

國際奧林匹克委員會（IOC）今天與東京奧林匹克運動會籌備會、各國奧會線上視訊會議，說明東京奧運防疫措施，除各國需編列一名防疫協調官，所有參賽選手每4天篩檢一次。

此外，出發前往日本前72小時需新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）篩檢，入境後要再檢測，一旦篩檢結果呈陽性，將立即通報防疫協調官與日方會商。

疫情影響，原定去年7月舉行的2020東奧被迫順延一年，但今年全球疫情仍未完全平息，IOC從1月14日起，定期辦線上會議說明東奧防疫相關計畫。

只要入住選手村選手與隊、職員，每4天須接受一次篩檢，未住選手村選手也須入村受檢，一旦結果呈陽性，立即住院治療隔離。

至於密切接觸染疫人員者，如果篩檢結果呈陰性，能否繼續參賽，仍待東奧籌備會與日本政府研議後明朗。

之前外傳東奧將縮減各國15％隊、職員名額，中華奧會表示，先前舉行的會議未說明與討論，但IOC會視疫情發展與狀況，滾動式修正防疫計畫，接下來會議時程預計在4月與6月，待未來會議結果而定。