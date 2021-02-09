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澳門開始施打疫苗 特首賀一誠接種第一劑

中央社 / 香港9日電
澳門行政長官（特首）賀一誠今天接種了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗，是當地首名接種COVID-19疫苗的居民。（新華社）
澳門行政長官（特首）賀一誠今天接種了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗，是當地首名接種COVID-19疫苗的居民。（新華社）

澳門行政長官（特首）賀一誠今天接種了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗，是當地首名接種COVID-19疫苗的居民。

澳門今天起為優先群體施打疫苗，當局上午在仁伯爵綜合醫院舉行儀式，賀一誠成為首名接種者；他在接種後，按照規定休息了30分鐘。

在儀式上，賀一誠呼籲市民接種疫苗，同時感謝北京中央支持，令澳門可以較早獲得COVID-19疫苗。

他說，澳門已訂購了50萬劑疫苗，稍早前已到了10萬劑，其餘40萬劑將於本月底到達。

賀一誠表示，澳門本身已是COVID-19疫情低風險地區，接種疫苗後又增加了一個屏障，令市民受到更好保護。

澳門3天前接收了首批10萬劑中國國藥集團生產的滅活疫苗，並自今早9時起首先為優先群體接種，包括醫護、消防和警察等前線抗疫人員。

一般市民將自22日起接種，費用全免。

上述兩類人士接種後，澳門當局將視施打情況及疫苗數量，讓其他留澳的非澳門居民接種，包括外地僱員。

截至昨天，澳門從未出現疫情社區傳播，已連續316天無本土病例報告；累計確診48例，其中46人出院，沒有死亡病例。

新冠肺炎 COVID-19

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