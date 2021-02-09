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以色列發表新冠特效藥 最快3天內讓患者痊癒

聯合新聞網 / 綜合報導
以色列一所醫學中心宣布，COVID-19特效藥EXO-C24第1階段臨床試驗受試者能在短短的3到5天內康復。圖為以色列民眾在戶外享受週末假期。美聯社
以色列一所醫學中心宣布，COVID-19特效藥EXO-C24第1階段臨床試驗受試者能在短短的3到5天內康復。圖為以色列民眾在戶外享受週末假期。美聯社

以色列正積極研發COVID-19特效藥EXO-C24，目前在第1階段臨床試驗（Phase I，人體藥理研究），受試染疫患者能在短短的3到5天內康復。

美國科技媒體BGR報導，COVID-19會侵襲患者的免疫系統，在重度患者身上更會加劇反應，最後導致多器官功能衰竭和死亡，這種現象稱為「細胞因子風暴」（cytokine storm），通常是導致患者死亡的原因。EXO-C24則會抑制細胞因子風暴，且對於進化的新型冠狀病毒也具有相同功效。

開發EXO-C24的單位為以色列特拉維夫市伊契諾夫醫學中心（Ichilov Medical Center），已成功讓30名患者中的29名在3到5天內痊癒。且這30名中度至重度COVID-19患者最後均康復。

EXO-C24並非能消滅病毒的抗病毒藥物（antiviral drug），患者的免疫系統即可消滅病毒，所以許多人未經治療也能從COVID-19中康復。EXO-C24主要是在防止細胞因子風暴過度反應。

EXO-C24運用體液裡包覆物質並釋放至細胞外的胞外體（exosome，又稱外泌體)，運送調節免疫系統的CD24蛋白到肺部。

研究CD24蛋白數十年的教授艾柏（Nadir Arber）表示：「之前的藥只能抑制某種細胞因子，或必須在人體大範圍投藥，但會引起許多嚴重的副作用。EXO-CD24則是局部治療卻能生效，且沒有後遺症。患者連續5天每天吸1次EXO-C24數分鐘，就能讓CD24蛋白直達肺部。」

伊契諾夫醫學中心稱EXO-C24第1階段臨床試驗為「重大突破」，並將進行第2階段臨床試驗，提供更多藥效和安全數據。

新冠肺炎 COVID-19 以色列

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