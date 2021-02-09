世衛憂心新冠變異 不放棄阿斯利康疫苗

(德國之聲中文網) 世界衛生組織周一(2月8日)表示，新冠病毒變種的出現讓現有疫苗的有效性出現疑慮，稱現有疫苗遇到南非變種病毒時有效性下降是「令人擔憂的消息」。

世衛總干事譚德塞周一在記者會上說，南非在周日決定停止使用阿斯利康(AstraZeneca)疫苗的接種計劃，是一個「提醒」，告訴大眾應該用盡一切手段降低病毒傳播。

他說，現在更清楚的是，藥商應該需要微調現有疫苗，以處理現有基因變異。他也說，看來補劑勢在必行，尤其現在變種新冠病毒已經在全球流傳，很可能形成主要傳染鏈。

但世界衛生組織並未因此摒棄阿斯利康疫苗，認為它仍是對抗新冠疫情的重要工具。世界衛生組織流行病防範創新聯盟(CEPI) 組長首席執行官哈切特博士(Richard Hatchett) 表示，現在要放棄這個疫苗還太早。他在世衛固定每兩周舉行一次的記者會上說，現在關鍵的是用上一切可用的工具。

在世衛設置來對抗新冠病毒的COVAX疫苗接種計劃當中，阿斯利康疫苗扮演重要角色。一旦經過世界衛生組織批准，上半年預計將有3.372億劑阿斯利康疫苗將被運送到145個國家。世衛預計在下周進行批准。

然而，阿斯利康周一（2月8日）公布的一份英國牛津大學和南非金山大學（Witwatersrand）一份臨時研究報告數據顯示，該款疫苗對B.1.351這一變種的重症防護相當有效，對輕症的防護作用卻不明顯。對於依賴阿斯利康疫苗進行防疫的許多貧窮國家而言，這是個壞消息。

南非政府在周日宣布暫停接種阿斯利康疫苗，該國衛生部長稱這是釐清問題前先暫緩。南非現在有150萬劑阿斯利康疫苗，預計在四月到期。

馬克龍: 應加速窮國接種

周一(2月8日)，法國總統馬克龍與世界衛生組織總干事譚德塞進行視頻通話。他抨擊「疫苗民族主義」，並表示應加快貧困國家的疫苗接種。根據總統辦公室的說法，馬克龍寄望於ACT加速器(ACT Accelerator)－世界衛生組織發展、制造、公平分配新冠試劑的計劃。

馬克龍預計在周五與參與計劃的組織談話。近日這位法國總統遭遇國內壓力，被批評疫苗接種計劃推出緩慢。盡管如此，馬克龍仍一再堅定支持他所選擇的歐盟道路，並將疫苗問題視為首要任務。

張慈/楊威廉 (法新社、美聯社、德新社)

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