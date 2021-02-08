香港新增28例新冠肺炎本土確診 6例源頭不明

香港今天新增32例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診個案，當中28例是本土病例，其中6例源頭不明。

香港電台報導，昨晚被圍封強檢的鰂魚涌惠利大廈今天出現3例初步確診個案，其中1名患者是筲箕灣官立中學的中六學生，與另一名確診中六學生都是住在大廈同一座向。

香港政府表示，由於兩人在傳染期曾返校考試，使用同一禮堂的師生及教職員約130人，都需要送進檢疫中心。