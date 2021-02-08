快訊

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

澳門9日起為市民接種新冠肺炎疫苗

中央社 / 香港8日電

澳門當局明天起為當地優先族群接種中國大陸的2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）病苗，再於22日起為一般市民接種。

澳門衛生局官員今天傍晚公布，第一階段優先接種疫苗的人群包括前線抗疫人員、高職業暴露人群以及需要前往流行地區的人士。

這些優先人群即日起可以預約接種，並於明天上午9時開始接種。

在優先群體之後，當局將自明天中午起接受一般市民預約接種，並於22日以後開始接種。

在上述兩類人士接種後，澳門當局將會視乎接種情況及疫苗數量，讓其他留澳的非澳門居民接種，包括外地僱員。

澳門前天接收了首批10萬劑中國國藥集團生產的2019冠狀病毒疾病滅活疫苗。

當局表示，現有臨床數據顯示，中國國藥集團產製的疫苗具有良好安全性及有效性，衛生局已審視了疫苗第三期臨床研究的中期分析總結資料，疫苗總體保護力達80%。

另外，衛生局官員同時公布，截至今天，當地從未出現2019冠狀病毒疾並社區傳播，已連續316天無本地病例報告。

澳門累計確診48例，已有46人康復出院，至今沒有死亡病例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

取得20萬劑AZ疫苗 阿中：先給防疫人員

對南非變種病毒防護差 澳洲照挺AZ疫苗

輝瑞加速疫苗製程產量翻倍 佛奇：3、4月將有更多疫苗

美國公衛新挑戰 如何讓民眾願意接種第二劑疫苗

相關新聞

英衛生官員：沒證據證明牛津疫苗對重症或死亡病例無效

英國衛生部副大臣阿格8日試圖讓已接種牛津疫苗，但擔心未獲保護的民眾安心，並稱沒有證據能證明該疫苗在避免重症或死亡病例上無...

英男車禍昏迷近1年兩度確診 醒轉後不知有新冠疫情

英國一名青少年發生車禍昏迷了將近一年，現在他慢慢恢復意識，對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情雖一無所知，卻已...

輝瑞加速疫苗製程產量翻倍 佛奇：3、4月將有更多疫苗

輝瑞藥廠(Pfizer)向「今日美國報」(USA Today)透露，將加速疫苗生產規模，使一批原本需要110天製程的疫苗...

美國公衛新挑戰 如何讓民眾願意接種第二劑疫苗

美國新冠疫苗計畫展開近兩個月後，公衛單位再面臨新挑戰，即確保已接種第一劑新冠疫苗者在建議時間內，返回接種第二劑疫苗；專家表示...

及時雨！中國疫苗快遞拉美、非洲 被指充滿政治算計

新冠病毒疫情嚴峻，全球瘋搶疫苗，但拉丁美洲和非洲的許多國家望穿秋水，仍無法等到足夠的歐美疫苗，失望之餘紛紛轉向中國求助。...

英國俱樂部推新冠疫苗觀光「到阿聯接種」 2000人搶當會員

英國一間私人俱樂部宣稱，可提供有錢人自費赴阿拉伯聯合大公國接種新冠疫苗的服務，做為把觀光帶進阿聯的一環，在多數國家都還拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。