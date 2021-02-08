澳門9日起為市民接種新冠肺炎疫苗
澳門當局明天起為當地優先族群接種中國大陸的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病苗，再於22日起為一般市民接種。
澳門衛生局官員今天傍晚公布，第一階段優先接種疫苗的人群包括前線抗疫人員、高職業暴露人群以及需要前往流行地區的人士。
這些優先人群即日起可以預約接種，並於明天上午9時開始接種。
在優先群體之後，當局將自明天中午起接受一般市民預約接種，並於22日以後開始接種。
在上述兩類人士接種後，澳門當局將會視乎接種情況及疫苗數量，讓其他留澳的非澳門居民接種，包括外地僱員。
澳門前天接收了首批10萬劑中國國藥集團生產的2019冠狀病毒疾病滅活疫苗。
當局表示，現有臨床數據顯示，中國國藥集團產製的疫苗具有良好安全性及有效性，衛生局已審視了疫苗第三期臨床研究的中期分析總結資料，疫苗總體保護力達80%。
另外，衛生局官員同時公布，截至今天，當地從未出現2019冠狀病毒疾並社區傳播，已連續316天無本地病例報告。
澳門累計確診48例，已有46人康復出院，至今沒有死亡病例。
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