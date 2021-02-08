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港府昨圍封三區檢疫 找到4名初步確診者

中央社 / 香港8日電

香港當局昨天一口氣圍封3幢大樓，強制樓內所有人接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）病毒檢測，結果找到4名初步確診者。

當局昨晚突然圍封港島鰂魚涌英皇道惠利大廈，以及九龍紅磡必嘉街長樂大廈和旺角海富苑海裕閣大廈，通宵對大概2300人進行病毒檢測。

檢疫行動今早結束，當局公布找到4名初步確診者。但在行動中，有181戶無人應門，當局會跟進處理。

大概10天前起，港府改變抗疫行動，以局部圍封手段強制某區或某幢大樓居民接受病毒檢測，以達到病毒清零目標。

當局近日的行動更為頻繁，只要某幢大樓出現一宗確診案，就會予以圍封檢疫，至今找到近20名確診者。

新冠肺炎 COVID-19

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