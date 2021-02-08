柬埔寨收60萬劑中國疫苗 歐洲促北京公布數據

(德國之聲中文網) 中國周日(2月7日)交付給盟友柬埔寨60萬劑國藥集團的新冠疫苗。

柬埔寨領導人洪森上個月宣布，中國將向柬埔寨王國捐贈100萬疫苗，這也代表50萬人有機會施打這種需要兩劑的疫苗。

7日，這位強人總理在金邊國際機場迎接第一批疫苗的到來。目前還不清楚剩余的劑量計劃何時到達。

洪森在機場舉行的交接儀式上說：「柬埔寨政府對中國政府表示感謝」。

現年68歲的洪森是世界上任職時間最長的領導人之一，他原本計劃接種第一針疫苗，但在得知疫苗的接種對象是18到59歲的人後，他打消了這個念頭。

總理說，首批接種的人群包括一線衛生工作者、教師、士兵、總理的保鏢以及國王身邊的官員。

柬埔寨計劃為1600萬人口中的至少1000萬人注射中國國藥和科興以及英國和瑞典的阿斯利康公司的疫苗。

國藥集團12月表示，其疫苗的有效率為79.34%，低於西方輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗的95%和摩德納公司（Moderna）疫苗的94%。

盡管中國政府沒有公布任何詳細的臨床試驗數據，但一再堅持認為這種注射劑是安全有效的。

法新社報導，盡管與其他疫苗相比，中國疫苗的療效令人擔憂，柬埔寨等國依舊決定接受北京饋贈。

當許多國家在疫情初期做出反應，對中國旅客關閉邊境時，洪森拒絕效仿，他甚至前往北京與領導人習近平會面，以示團結。

柬埔寨相對安然無恙地度過了這場大流行，只登記了474個病例，沒有死亡，不過專家說，數字低很可能是由於缺乏檢測。

法國與歐盟對中國疫苗存疑

根據法新社，法國總統埃馬克龍在2月4日對中國新冠疫苗缺乏信息的情況提出警告，稱如果這些疫苗無效，甚至會導致更多變種病毒出現。

他在對大西洋理事會智庫發表講話時承認，中國向其他國家分發疫苗方面取得「外交成功」可以被視為對「我們（西方）領導人的小小羞辱」。

但他也說，由於中國「完全沒有分享任何有關試驗的信息」，因此來自國藥或科興苗的療效還不得而知。

他說：「這意味著，從中長期來看，幾乎可以肯定，如果這種疫苗不合適，將促進新的變種病毒的出現，這樣絕對不會解決這些國家的情況，」

在他發表評論的前一天，歐盟委員會主席馮德萊恩也敦促俄羅斯和中國，如果想讓自己的疫苗在歐盟獲得批准，就必須「展示所有數據」。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社)

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