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睽違近2個月 中國7日無本土新增確診

中央社 / 台北8日電
睽違近2個月，中國再次0本土確診。 美聯社
睽違近2個月，中國再次0本土確診。 美聯社

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國7日新增14例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，均為境外移入病例，上海和廣東各有7例。當天沒有新增本土病例，是繼去年12月16日以來首次。

國家衛健委統計，中國現有1118例確診，累計治癒出院病例8萬3952例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例8萬9706例，現有疑似病例3例。累計追蹤到的密切接觸者有97萬1472人，還在醫學觀察的密切接觸者共有2萬7636人。

在無症狀感染者方面，中國7日共新增16例，當天沒有轉確診的病例，當天解除醫學觀察59例，還在醫學觀察的無症狀感染者有639例。

在港澳累計確診病例部分，香港特別行政區共有1萬0635例，其中9887例已經出院，186例死亡。澳門特別行政區則有48例，其中46例已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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