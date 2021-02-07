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香港新增24名本土確診 其中6例源頭不明

中央社 / 台北7日電
香港今天新增27例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，24例為本土病例，其中6例源頭不明。圖／路透社資料照
香港今天新增27例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，24例為本土病例，其中6例源頭不明。圖／路透社資料照

香港今天新增27例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例，24例為本土病例，其中6例源頭不明。

此外，當中一名確診孕婦，是另一名確診者的同住家人。香港衛生防護中心表示，有人刻意隱瞞孕婦為緊密接觸者，在鄰居檢疫期間，孕婦匿藏在新填地街劏房（小坪數出租屋）。

香港電台報導，這名懷孕26周的32歲孕婦與家人同住於新填地街159號一間劏房，孕婦的家人上月底感染新冠肺炎，當時9名劏房鄰居到檢疫中心隔離，但確診的家人刻意隱瞞孕婦為密切接觸者。

這名孕婦當時獨自藏匿在劏房，今天確診。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局不排除採取法律行動。

這名孕婦於1日及4日曾到伊利沙伯醫院檢查，3日開始發病，5日發低燒、發冷及失去味覺，轉到廣華醫院急症室求診，其後確診。

香港醫管局說，孕婦到伊利沙伯醫院院檢查有戴口罩。她到廣華時被安排到隔離病房，照顧的醫護均有適當裝備，因此沒有病人或醫護人員被列為密切接觸者。

這名孕婦藏匿的新填地街159號大廈也因此被第二次納入強制檢測。大廈1月31日有一名31歲男子確診，不是香港本地居民。

新冠肺炎 COVID-19

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