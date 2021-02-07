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奧地利有意在本國生產俄、中兩國疫苗

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圖／德國之聲提供
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（德國之聲中文網）據德國《世界報》周日版報道，奧地利總理庫爾茨在接受采訪時表示，如果俄羅斯和中國研發的新冠疫苗在歐洲範圍內獲得使用許可，奧地利一定會設法讓國內合適的醫藥企業具備生產這兩國疫苗的能力。他表示，唯一重要的就是快速獲得盡可能多的安全疫苗。

庫爾茨在採訪中還表示，他本人也願意接種（俄羅斯和中國的）疫苗。他強調說疫苗看重的只是療效、安全性和供應速度，而不是地緣政治的爭鬥。

目前俄羅斯批准並使用的是命名為衛星5號（Sputnik V）的腺病毒載體平台疫苗。衛星5號官方網頁公布的信息稱，該疫苗已經在超過15個國家注冊。 而中國已批准的疫苗包括國藥集團中國生物新冠滅活疫苗和科興公司的滅活疫苗。

庫爾茨說，目前歐盟國家獲得疫苗供應的情況並不理想。庫爾茨指責歐洲藥品管理局（EMA）在疫苗批准的問題上官僚主義作風嚴重、速度緩慢。他指出，在歐盟之外的國家和地區批准疫苗的速度要快得多。

庫爾茨表示，借助疫苗的作用，今年夏季疫情有望明顯緩解。奧地利國內有望在很大程度上恢復正常生活。不過庫爾茨也表示：我確信，未來幾個月情況仍會十分緊張。

下周一開始，奧地利將再次放寬疫情管制措施。屆時包括理發館和博物館在內的所有商鋪、公共設施將重新營業和開放。但是公共場所仍必須維護嚴格的衛生防疫規定。

洪沙/王凡 （德新社）

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新冠肺炎 COVID-19 庫爾茨 奧地利

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