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歐盟疫苗限令亮綠燈 日本獲首批進口

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

日本獲得首批疫苗進口批准令，歐盟疫苗出口限令開始轉綠燈？上個月底，由於AZ疫苗減量紛爭，歐盟要求到3月底前，在歐洲境內生產的疫苗要出口得獲得批准，此舉遭到WHO痛批「短視近利」，擔心限令會讓其他地區效仿，使得部分地區與國家拿不到疫苗。本週末終於出現轉折，在歐盟生產的輝瑞疫苗通過批准令，將首度出口亞州，目的地是急需疫苗的日本。

歐疫苗出口限令遭批

歐盟疫苗出口令的導火線是源自於歐盟和疫苗生產商的戰爭，據外媒整理，歐盟此前與AZ疫苗生產公司達成購買協定，但AZ在今年第一季度提供的疫苗僅是預期的6成，AZ的聲明指出，在與歐盟簽約前3個月就與英國談妥，所以先提供給英國合情合理，而且當初與歐盟的簽約內容並未保證數量與時間點，僅表示「盡可能提供」。

歐盟對AZ的說法感到無法諒解，會員國普遍都表態不滿，要求制定清楚的疫苗交貨時間表，同時啟動出口限令，美其名是讓歐盟境內生產的疫苗出口清單透明化，才不會重蹈AZ公司交付的疫苗量遠低於歐盟預期的覆轍，但實際上是對疫苗抓得更緊，優先提供給境內會員國，即便限令不影響人道主義用途的COVAX（特定給中低收入國家的購買配額），疫苗出口令仍被大肆批評。

WHO月初就砲轟歐盟短視近利，秘書長譚德塞就提到，這好比村莊著火，一小群人囤積所有的滅火器來保衛自己的房子，不如把滅火器分配給大家一起滅火，意即要公平、有效的分配有限資源（疫苗）。亞洲電視台也補充，歐盟限令打亂了許多國家的計畫，前陣子泰國就表示，不會照原計劃從歐盟引進疫苗，得改從亞洲地區引進。

疫苗供給鏈失序

這場搶疫苗大戰近期似乎有了轉折，根據《日本時報》報導，先是本月1日，日本外務大臣茂木敏充與歐盟電話聯絡後，歐盟承諾會盡力確保出口，急需疫苗的日本最終在本週末迎來好消息，歐盟在實施出口令以來首次開綠燈，批准比利時境內生產的輝瑞疫苗得以出口到日本。

不過，外媒也提到，後續全球疫苗供應鏈只會有更多危機，包含變種病毒的更迭，疫苗種類會更加繁雜，甚至單一國家可能要求進口5種疫苗，沒人敢確定原本簽訂好的協定會如期交付，更遑論尚未有能力簽署合約、但疫情慘重的國家。

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